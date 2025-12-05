Cloudflare: Neue Störung betrifft Workers und KV-Dienste

Cloudflare meldet erneut technische Probleme: Diesmal stehen vor allem Workers-Skripte und die zugehörige KV-Datenbank im Fokus. Kunden berichten über leere API-Antworten und erhöhte Fehlerraten – ein Hinweis auf eine Störung, die wichtige Serverless-Workloads beeinträchtigt.

Cloudflare untersucht aktuell eine neue Störung, die am Morgen des 5. Dezember für Einschränkungen in mehreren Workers-Diensten sorgt. Nach Angaben des Unternehmens kommt es zu einer ungewöhnlich hohen Anzahl leerer Antworten, wenn Kunden die List-API innerhalb eines Workers-KV-Namespaces nutzen. Diese API wird häufig eingesetzt, um Schlüssel-Werte-Paare in Cloudflares serverloser Umgebung zu verwalten und zu durchsuchen.

Parallel registriert Cloudflare eine erhöhte Fehlerrate bei der Ausführung von Workers-Skripten. Betroffene Anwender berichten, dass serverlose Funktionen teilweise nicht mehr vollständig ausgeführt werden oder unerwartet abbrechen. Da Workers für viele Webanwendungen als Edge-Layer dienen – für Routing, Logik, API-Endpunkte oder dynamische Inhalte –, können derartige Störungen unmittelbar die Funktionalität betroffener Dienste beeinträchtigen.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben damit begonnen, die Ursachen zu analysieren und erste Gegenmaßnahmen einzuleiten. Details zur möglichen Quelle der Störung liegen bislang nicht vor. Die Symptome deuten jedoch darauf hin, dass eine interne Komponente im Zusammenspiel zwischen dem Workers-Laufzeitsystem und dem KV-Backend nicht zuverlässig arbeitet. Dies könnte dazu führen, dass Abrufe inkonsistent ausfallen oder notwendige Daten für Skriptausführungen fehlen.

Cloudflare betont, dass weitere Updates folgen sollen, sobald mehr technische Erkenntnisse vorliegen. Für Kunden bedeutet die Störung derzeit vor allem, dass serverlose Anwendungen unzuverlässig reagieren können. Administratoren sollten die Statusseiten im Blick behalten und gegebenenfalls Ausweichmechanismen für kritische Abläufe aktivieren.