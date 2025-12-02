Zwei Wege offline: Collabora erweitert seine Suite

Der Open-Source-Anbieter Collabora Productivity hat eine neue Desktopversion seiner Office-Suite vorgestellt. "Collabora Office for desktop" bringt die bisher nur browserbasierte Oberfläche von Collabora Online erstmals als lokal installierbare Suite für Linux, Windows und macOS. Die neue Edition setzt auf moderne Webtechnologien, soll offline-first funktionieren und die Nutzung ohne Serverumgebung ermöglichen.

Das neue "Collabora Office for desktop" soll das vertraute Bedienkonzept der webbasierten Suite – inklusive gleicher Werkzeugleisten, Tab-UI und Bedienlogik – in eine lokal installierbare Anwendung überführen. Nutzer sollen damit nahtlos zwischen Online- und Offline-Bearbeitung wechseln können.

Eine Desktopversion existierte bereits: Sie wird nun unter dem Namen "Collabora Office Classic" weitergeführt. Neu ist jedoch, dass Collabora erstmals die moderne Weboberfläche von Collabora Online direkt als Desktop-App bereitstellt. Technisch und konzeptionell entsteht damit ein neuer Produktzweig: Die neue Edition setzt auf denselben Webtech-Stack wie die Onlinevariante – JavaScript, CSS, Canvas und WebGL –, verzichtet vollständig auf Java, besitzt vereinfachte Standardeinstellungen und ist stärker auf typische Alltags-Workflows ausgerichtet. Das Classic-Produkt bleibt dagegen die funktionsreiche Enterprise-Linie mit vollständiger Makro-Entwicklungsumgebung und Base-Unterstützung.

Die neue Desktopversion basiert weiterhin auf dem LibreOffice-Kern, soll aber durch die moderne Web-UI leichter wartbar und ressourcenschonender sein. Collabora betont zugleich den "Offline-first"-Ansatz: Dokumente verbleiben vollständig auf dem Gerät, sofern sie nicht aktiv geteilt werden. Die Suite besteht zu 100 Prozent aus Open-Source-Code und soll weder Telemetrie noch Hintergrundkommunikation enthalten.

Der Funktionsumfang umfasst Textverarbeitung, Tabellen, Präsentationen sowie ein Werkzeug für Vektorgrafiken. Unterstützt werden sowohl die OpenDocument-Formate (ODT, ODS et cetera) als auch die OOXML-Formate DOCX, XLSX und PPTX. Die Interoperabilität mit Microsoft-Office-Dokumenten hebt Collabora als zentrales Entwicklungsziel hervor.