Container-Escape: Schwachstellen in runc

Drei neu entdeckte Sicherheitslücken im weit verbreiteten Container-Tool runc könnten es Angreifern ermöglichen, aus isolierten Containern auszubrechen und Root-Zugriff auf Hostsysteme zu erlangen. Forscher von SUSE und das Sysdig Threat Research Team haben die Schwachstellen untersucht und empfehlen Gegenmaßnahmen.

Am 5. November 2025 hat ein Sicherheitsforscher von SUSE drei Schwachstellen in runc offengelegt – der Laufzeitumgebung, die unter anderem in Docker, Kubernetes und Podman zum Einsatz kommt. Die Lücken mit den Kennungen CVE-2025-31133, CVE-2025-52565 und CVE-2025-52881 ermöglichen es unter bestimmten Bedingungen, die Container-Isolation zu umgehen und auf Hostsysteme zuzugreifen. Zwar sind bislang keine aktiven Angriffe bekannt, doch die theoretische Gefahr einer Container-Escape ist erheblich, da runc in vielen Cloud- und Produktionsumgebungen zentraler Bestandteil ist.

Die Schwachstellen beruhen auf unterschiedlichen Angriffsmethoden: So lässt sich bei CVE-2025-31133 die maskedPaths-Funktion missbrauchen, um über manipulierte Symlinks Hostdateien in den Container einzubinden. CVE-2025-52565 nutzt ein Race-Condition-Problem beim Mounten von "/dev/console", während CVE-2025-52881 Schreibvorgänge an procfs-Dateien umleitet und damit Sicherheitsmechanismen wie Linux Security Modules umgehen kann. In allen Fällen ist ein erfolgreiches Ausnutzen nur möglich, wenn Angreifer Container mit eigenen Mount-Konfigurationen starten dürfen – ein Szenario, das vor allem bei untrusted Images oder fehlerhaften Build-Prozessen realistisch ist.

Das Sysdig Threat Research Team hat die Lücken technisch analysiert und experimentelle Falco-Regeln veröffentlicht, mit denen sich verdächtige Aktivitäten wie Symlink-Manipulationen erkennen lassen. Sysdig Secure-Nutzer können zudem über das integrierte Threat-Intelligence-Modul prüfen, ob betroffene runc-Versionen im Einsatz sind.

Betroffen sind nahezu alle bekannten Versionen von runc. Die Entwickler haben mit den Versionen 1.2.8, 1.3.3 und 1.4.0-rc.3 Patches bereitgestellt. Als Sofortmaßnahmen empfehlen die Forscher, runc zu aktualisieren, User-Namespaces zu aktivieren und – wo möglich – auf rootlose Container zu setzen. Auch große Anbieter wie AWS und Google Cloud haben nach eigenen Angaben bereits Sicherheitsupdates eingespielt.