Kritische bRPC-Lücke erlaubt Serverübernahme

Über eine Schwachstelle im Heap-Profiler von Apache bRPC können Angreifer aus der Ferne beliebige Systembefehle auf betroffenen Servern ausführen. Die als CVE-2025-60021 geführte Lücke erreicht mit einem CVSS-Score von 9.8 die höchste Risikoklasse und kommt ohne Authentifizierung aus. Besonders heikel für Administratoren: bRPC ist häufig unauffällig als Bibliothek in Backend-Services integriert und damit auch dort angreifbar, wo es nicht bewusst eingesetzt wird.

Apache bRPC ist ein Open-Source-Framework für Remote-Procedure-Calls und findet vor allem in Microservice-Architekturen und internen Backend-Systemen Verwendung. Die von CyberArk dokumentierte Schwachstelle CVE-2025-60021 liegt im Heap-Profiler, einem Diagnosemechanismus, der Speicheranalysen ermöglicht. Ein über HTTP erreichbarer Endpunkt verarbeitet einen Parameter ohne ausreichende Validierung und bindet ihn direkt in ein Shell-Kommando ein. Dadurch können Angreifer eigene Befehle einschleusen und mit den Rechten des laufenden Dienstes ausführen, was im schlimmsten Fall zur vollständigen Übernahme des Systems führt.

Für IT-Administratoren ist die Lücke besonders relevant, da bRPC häufig indirekt über Abhängigkeiten in Anwendungen eingebunden ist und der betroffene Profiler-Endpunkt nicht immer als sicherheitskritisch erkannt wird. Apache hat das Problem mit Version 1.15.0 behoben. Unternehmen sollten prüfen, ob bRPC in ihrer Infrastruktur zum Einsatz kommt, und betroffene Systeme zeitnah aktualisieren. Wo ein Update kurzfristig nicht möglich ist, gilt es, den Heap-Profiler zu deaktivieren oder den Zugriff auf die entsprechenden Endpunkte konsequent zu unterbinden.