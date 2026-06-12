Dateien per Batch umbenennen

Nutzer, die Backups, Fotoserien oder Projektverzeichnisse verwalten, kennen das Problem: Die Dateinamen sind ein Flickenteppich aus inkonsistenten Bezeichnungen, falschen Datumsangaben und unerwünschten Sonderzeichen. Das kostenlose Batch Rename Tool für Windows räumt solche Verzeichnisse systematisch auf.

Die Software Batch Rename Tool zeigt alle geplanten Änderungen zunächst in einer Vorschauspalte an, bevor sie sie ausführt. Wer einen Fehler entdeckt, macht ihn per Undo-Button rückgängig. Zum Funktionsumfang zählen unter anderem das Suchen und Ersetzen von Textpassagen, das gezielte Einfügen von Text an bestimmten Positionen, das Kürzen von Dateinamen anhand von Textmarkierungen sowie das Vereinheitlichen der Groß- und Kleinschreibung. Auch doppelte Leerzeichen lassen sich automatisch zusammenziehen und unerwünschte Zeichen entfernen oder ersetzen.

Besonders nützlich ist das musterbasierte Umbenennen: Über ein flexibles Pattern-System kombiniert das Tool den ursprünglichen Dateinamen mit dynamischen Tokens wie Zähler, Erstellungs- oder Änderungsdatum, Ordnername, Dateigröße und – bei Bildern – sogar den Pixelabmessungen. Typische Muster sehen so aus: {counter}{name}, {created:yyyy-MM-dd}{name} oder {name}_{imgw}x{imgh}. Zusätzlich lassen sich Dateiendungen ändern. Das Tool ist Freeware und läuft auf Windows.