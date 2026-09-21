Datenleck bei GUTcert: Sorge um Energienetz-Geheimnisse

Ein Cyberangriff auf die Berliner Zertifizierungsgesellschaft GUTcert sorgt für Unruhe – nicht nur bei betroffenen Kunden, sondern potenziell in der gesamten deutschen Energiebranche. Rund 640 GByte an Daten sollen abgeflossen sein, darunter offenbar sensible Informationen zu kritischer Infrastruktur.

Die Berliner Zertifizierungsgesellschaft GUTcert ist offenbar Opfer eines Cyberangriffs geworden. Nach eigenen Angaben verschafften sich unbekannte Täter bereits am 5. September 2026 unbefugten Zugriff auf Teile der IT-Systeme des Unternehmens. In den folgenden Tagen sollen die Angreifer rund 640 GByte an Daten erbeutet haben.

Bemerkt wurde der Vorfall erst in der Nacht vom 9. auf den 10. September, im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle. Betroffene Kunden wurden nach Unternehmensangaben am 14. September informiert, ein externer IT-Forensiker kam am selben Tag ins Boot.

Zertifizierungen für kritische Infrastrukturen

Die GUT Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH mit Sitz in Berlin gehört zur französischen AFNOR Group, dem offiziellen Träger des Normungswesens in Frankreich. Das Unternehmen zertifiziert unter anderem nach ISO-Standards wie 9001 oder 14001, prüft Treibhausgasbilanzen und bietet Audits nach AZAV an.

Besonders brisant: GUTcert zertifiziert auch nach dem IT-Sicherheitskatalog 1a für Energienetze sowie 1b für Kraftwerke – Pflichtnachweise für Strom- und Gasnetzbetreiber sowie Erzeugungsanlagen in Deutschland. Auch Prüfungsunterlagen für Systeme zur Angriffserkennung (SzA) fallen in den Aufgabenbereich der Gesellschaft.

Teils kritische Daten sollen abgeflossen sein

Nach aktuellem Ermittlungsstand betroffen sind unter anderem personenbezogene Daten von Mitarbeitenden, Finanz- und steuerrechtliche Unterlagen sowie Kundendaten aus der internen Projektablage. Dazu zählen Kontaktdaten, Auditnachweise und -berichte sowie Managementsystem- und Verfahrensdokumentationen.

Ein Leser des Borncity-Blogs, der Günter Born über den Vorfall informierte, weist zudem auf Betriebsstättenlisten und Netzstrukturpläne hin. Diese sollen Standorte von Umspannwerken, Ortsnetzstationen und Gasdruckregelanlagen ebenso enthalten wie Angaben zur IT- und OT-Infrastruktur der Netzbetreiber. Nach bisherigem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf einen Zugriff auf die Nextcloud-Plattform des Unternehmens.

Meldepflichten und offene Fragen

Da GUTcert für Kunden auch als Auftragsverarbeiter tätig ist, können sich für diese eigene Meldepflichten nach der DSGVO ergeben. Unternehmen, die unter das BSI-Sicherheitsgesetz oder die NIS2-Regulierung fallen, müssen ebenfalls prüfen, ob ein meldepflichtiger Sicherheitsvorfall vorliegt.

GUTcert hat den Vorfall den Berliner Datenschutzbehörden sowie dem LKA gemeldet und zudem freiwillig das BSI informiert. Am 12. und erneut am 15. September erhielt das Unternehmen laut eigener Aussage Erpressungsversuche der Angreifer, auf die man nicht eingegangen sei – eine Veröffentlichung der Daten gilt daher als wahrscheinlich.

Ob sich die Befürchtungen zur Brisanz der abgeflossenen Informationen bestätigen, ist derzeit offen. Sollte sich der Verdacht erhärten, dass tatsächlich sensible Netzpläne und Schwachstelleninformationen deutscher Energieversorger betroffen sind, wäre der Vorfall nach Einschätzung von Beobachtern deutlich gravierender als der frühere Angriff auf das Landesnetz Berlin.