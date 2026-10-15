Defender for Endpoint schützt Linux-Desktops

Microsoft erweitert die Abdeckung von Microsoft Defender for Endpoint und unterstützt ab sofort offiziell auch Linux-Desktop-Infrastrukturen. Während die EDR-Software bisher primär auf Linux-Server fokussiert war, binden Admins nun auch grafische Linux-Workstations nahtlos in die zentrale Sicherheitsarchitektur ein.

Damit schließt der Hersteller eine Lücke in heterogenen IT-Landschaften und ermöglicht Admins die einheitliche Verwaltung von Windows-, macOS- und Linux-Clients über ein zentrales Portal.

Defender bringt EDR-Funktionen auf Linux-Clients

Mit der Erweiterung hält der volle Funktionsumfang von Microsoft Defender for Endpoint auf Linux-Workstations Einzug. Neben dem Antiviren-Echtzeitschutz und geplanten Virenscans integriert Microsoft umfassende EDR-Funktionen (Endpoint Detection and Response). Der Agent überwacht Prozessausführungen, Netzwerkverbindungen und Dateiänderungen auf dem Linux-Client in Echtzeit. Sicherheitsteams analysieren verdächtige Aktivitäten direkt im Defender-Portal und nutzen erweiterte Abfragen per Advanced Hunting zur frühzeitigen Erkennung von Bedrohungen.

Eine zentrale Neuerung für den Desktop-Einsatz bildet die direkte Interaktion mit den Anwendern: Auf Systemen mit grafischer Benutzeroberfläche zeigt die Software Benachrichtigungen direkt auf dem Bildschirm an. Blockiert der Agent Schadsoftware oder isoliert ein verdächtiges Skript, erhält der Mitarbeiter sofort eine visuelle Rückmeldung über das System.

Gerätesteuerung und Web-Schutz sichern Endpunkte

Zusätzlich zur Schadsoftware-Erkennung stattet Microsoft die Linux-Desktop-Variante mit Sicherheitsfunktionen für den Betriebsalltag aus. Dazu gehört die Gerätesteuerung (Device Control), mit der IT-Verantwortliche den Zugriff auf externe Speichergeräte wie USB-Sticks präzise regeln. Admins definieren Richtlinien für Lese-, Schreib- oder Ausführrechte auf Wechselmedien, sodass Sie Datenabflüsse und das Einspielen infizierter Dateien wirksam unterbinden.

Darüber hinaus umfasst der Support Funktionen für den Web- und Netzwerkschutz. Das System filtert schädliche IP-Adressen sowie Phishing-Websites, bevor Datenpakete lokale Anwendungen erreichen. Zudem ist das Microsoft Defender Vulnerability Management (MDVM) eingebunden: Die Software inventarisiert installierte Pakete auf den Workstations fortlaufend, gleicht diese mit Schwachstellen-Datenbanken (CVEs) ab und zeigt ausstehende Updates übersichtlich im Dashboard an.

Zentrale Verwaltung vereinfacht den Flottenbetrieb

Für Bereitstellung und Richtlinienverwaltung greifen IT-Verantwortliche auf etablierte Werkzeuge zurück. Die Anbindung erfolgt automatisiert über Microsoft Intune oder über gängige Konfigurationsmanagement-Werkzeuge wie Ansible, Puppet und Chef. Auch die manuelle Bereitstellung per Shell-Skript bleibt weiterhin möglich. Nach der Registrierung übernimmt das Portal die zentralen Steuerungsaufgaben.

Der Support umfasst verbreitete Linux-Distributionen wie Ubuntu Desktop (ab Version 22.04 LTS), Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Desktop sowie Debian und Fedora. Als Lizenzvoraussetzung gilt Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 oder Defender for Business. Durch die Einbindung von Linux-Desktops entfällt für Unternehmen die Notwendigkeit, Dritthersteller-Software für Linux-Clients separat zu betreiben, was den Pflegeaufwand im IT-Alltag spürbar reduziert.