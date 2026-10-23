Angeordnete DNS-Sperre: Quad9 verlässt Frankreich

Statt Domains für Frankreich zu sperren, zieht sich der Schweizer DNS-Dienst Quad9 ganz aus dem Land zurück. Hintergrund ist ein Urteil zugunsten des Sportrechteinhabers beIN. Betroffen sind auch Behörden, Kliniken und Energieversorger. Rund 20 weitere Klagen in Frankreich zeigen, dass der Streit um DNS-Sperren gerade erst beginnt.

Der gemeinnützige DNS-Dienst Quad9 zieht sich aus Frankreich zurück. Ab dem 24. November 2026 können Nutzer, die sich in Frankreich befinden, den kostenlosen Resolver nicht mehr verwenden. Auslöser ist ein Urteil eines französischen Gerichts, das der Sportrechteinhaber beIN erwirkt hat.

Bereits am 13. Mai hatte der Präsident des Pariser Tribunal judiciaire Quad9 verpflichtet, bis zum 14. November den Zugang zu IPTV-Angeboten zu sperren, über die laut beIN Sports France Spiele der WTA-Tennistour illegal verbreitet werden. Weil die Stiftung die Sperren nicht umsetzte, verhängte das Gericht am 21. Oktober ein Zwangsgeld von 1000 Euro pro Tag.

beIN hatte deutlich mehr gefordert: 10.000 Euro pro Tag und pro Domain, bei inzwischen 58 betroffenen Domains also bis zu 580.000 Euro täglich. Quad9 betont jedoch, dass es um eine Grundsatzfrage gehe und nicht ums Geld.

Warum Quad9 nicht einfach sperrt

Quad9 ist eine Stiftung mit Sitz in der Schweiz, die ihren Resolver kostenlos und ohne Registrierung anbietet und dabei bekannte Malware- und Phishing-Domains blockiert. Nach eigenen Angaben führt der Dienst keine Nutzerdatenbank und kann daher gar nicht feststellen, welche Anfragen aus Frankreich stammen.

Technisch denkbar wäre, die Domains in die globale Sperrliste aufzunehmen, die für alle Nutzer der geschützten Adresse 9.9.9.9 gilt. Damit würde Quad9 das Urteil erfüllen. Die Stiftung lehnt das aber ab, weil so französisches Recht weltweit durchgesetzt würde, zugunsten eines einzelnen Privatunternehmens.

Sperren anhand der IP-Geolokalisierung kommen für Quad9 ebenfalls nicht infrage. In einem Verfahren mit Sony Music in Deutschland zwischen 2021 und 2023 hatte der Dienst genau diesen Weg gewählt, worauf Sony die Sperre per VPN umging und das Gericht ein Ordnungsgeld verhängte. Quad9 gewann den Rechtsstreit am Ende, doch das kostete nach eigener Aussage Jahre und einen sechsstelligen Betrag.

Klagen als Existenzrisiko

Das Pariser Gericht ließ die Einwände nicht gelten. Quad9 habe nicht nachgewiesen, dass geografisch begrenzte Sperren unmöglich seien, zumal die Stiftung schädliche Domains ohnehin weltweit filtere. Auch die laufende Berufung gegen das Urteil vom Mai ändere nichts, da dieses vorläufig vollstreckbar sei.

Ignoriert Quad9 das aktuelle Urteil, drohen bis zum Ende der Sperrfrist am 14. November insgesamt 24.000 Euro, Anwaltskosten nicht eingerechnet. Schwerer wiegen für die Stiftung jedoch rund 20 weitere Verfahren in Frankreich, in denen die Sperrung hunderter Domains verlangt wird. Diese Summe an möglichen Strafen könne der Dienst nicht überleben, heißt es in der Mitteilung.

Darüber hinaus hält Quad9 DNS-Sperren gegen Piraterie für wirkungslos. Die Inhalte blieben auf den Servern verfügbar, und Nutzer wichen einfach auf einen der tausenden anderen offenen Resolver aus. Piraterie müsse dort bekämpft werden, wo die Inhalte veröffentlicht werden. Für Quad9 sei die DNS-Auflösung ein neutraler Dienst, dessen Antworten man nicht verfälschen wolle.

Folgen für Nutzer in Frankreich

Wie breit Quad9 in Frankreich genutzt werde, zeige eine Liste von Netzwerken, aus denen der Dienst Anfragen erhalte. Dazu zählten unter anderem die staatliche Digitaldirektion DINUM, EDF, SNCF, France Télévisions, das Forschungsnetz RENATER und das Universitätsklinikum in Marseille. Sie alle müssten bis zum 24. November auf einen anderen Resolver umstellen.

Quad9 hat Berufung eingelegt und will sich weiter gegen gerichtlich angeordnete DNS-Sperren wehren. Französische Bürger ruft die Stiftung auf, sich an ihre Abgeordneten und an die Medienaufsicht ARCOM zu wenden. Langfristig hofft Quad9 auf eine Rechtsauslegung, die eine Rückkehr ermögliche.

Was Reisende beachten sollten

Für Urlauber und Geschäftsreisende aus Deutschland ändert sich im Mobilfunknetz voraussichtlich wenig. Beim Roaming innerhalb der EU leiten die meisten Anbieter den Datenverkehr per Tunnel zurück ins Heimatnetz, sodass das Smartphone mit einer deutschen IP-Adresse im Internet unterwegs ist. Da Quad9 keine Nutzerdaten erhebt, dürfte der Dienst solche Anfragen weiterhin als deutsch einordnen. Wie die Stiftung Anfragen aus Frankreich genau erkennen und abweisen will, hat sie allerdings noch nicht erläutert.

Anders sieht es im WLAN aus. Wer sich im Hotel, in der Ferienwohnung oder im Café einwählt, erhält eine französische IP-Adresse. Ist Quad9 fest auf dem Gerät eingestellt, etwa unter Android über die Option “Privates DNS”, kann die Namensauflösung dann ins Leere laufen, und Webseiten laden nicht mehr.

Reisende können vorab prüfen, welche IP-Adresse ihr Smartphone im Mobilfunknetz nutzt, etwa über eine Webseite zur IP-Abfrage. Für längere Aufenthalte mit viel WLAN-Nutzung empfiehlt es sich, für die Zeit in Frankreich auf einen anderen Resolver umzustellen oder die DNS-Einstellung auf automatisch zu setzen.