Download der Woche: 3Kopier

Regelmäßige Sicherungen auf NAS, USB-Laufwerke oder andere Ziele lassen sich auch ohne große Backupsuite effizient automatisieren. Das kostenfreie 3Kopier übernimmt bis zu drei Kopier- oder Verschiebeaufträge gleichzeitig und verwaltet weitere Jobs über Profile und Zeitpläne. Die Sicherungen bleiben dabei als normale Dateien erhalten und lassen sich ohne Spezialsoftware öffnen.

3Kopier ist ein kostenloses Windows-Werkzeug für wiederkehrende Kopier- und Sicherungsaufgaben. Pro Profil lassen sich drei voneinander unabhängige Quelle-Ziel-Paare einrichten, etwa für NAS-Freigaben, USB-Laufwerke oder lokal eingebundene Cloud-Verzeichnisse. Weitere Profile ermöglichen faktisch beliebig viele Jobs. Diese lassen sich täglich, an bestimmten Wochentagen oder in festen Intervallen ausführen und bei Bedarf im Silent-Modus im Hintergrund abarbeiten. Eine Warteschlange verhindert dabei, dass sich überschneidende Zeitpläne gegenseitig in die Quere kommen.

Anders als klassische Backupprogramme erzeugt 3Kopier keine proprietären Archive oder Sicherungscontainer, sondern kopiert die Dateien direkt in die Zielstruktur. Damit bleiben sie dort auch ohne das Werkzeug unmittelbar zugänglich. Allerdings fehlen damit zugleich typische Funktionen wie Versionierung, Komprimierung oder Verschlüsselung – als vollständiger Ersatz für eine Backupsoftware ist 3Kopier daher nicht gedacht. Pro Auftrag lässt sich festlegen, ob vorhandene Dateien grundsätzlich oder nur bei einem neueren Quelldatum überschrieben werden sollen.

Filter schließen bestimmte Dateien und Verzeichnisse aus oder beschränken einen Auftrag etwa auf einzelne Dateitypen. Für NAS- und Netzlaufwerke berücksichtigt das Programm außerdem eine konfigurierbare Zeitstempel-Toleranz, damit geringfügig abweichende Dateizeiten nicht unnötig neue Kopiervorgänge auslösen.