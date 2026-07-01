Download der Woche: NSIS

Nicht jede Software bringt einen Installer mit, der sich problemlos in automatisierte Rollout- und Softwareverteilungsprozesse integrieren lässt. Vor allem unbeaufsichtigte Installationen oder individuelle Anpassungen stellen Administratoren regelmäßig vor Herausforderungen. Mit NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) steht dafür ein Open-Source-Werkzeug bereit, das Setuproutinen vollständig per Skript steuert.

NSIS erstellt Windows-Installations- und Deinstallationspakete auf Basis einer leistungsfähigen Skriptsprache. Administratoren definieren damit den gesamten Installationsablauf und können vorhandene Setups bei Bedarf in schlanke, eigenständige Installationspakete verpacken. Die erzeugten EXE-Dateien kommen ohne zusätzliche Laufzeitumgebungen aus und lassen sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen.

Ein mit NSIS erstelltes Paket unterstützt standardmäßig die unbeaufsichtigte Installation per Kommandozeilenparameter "/S". Darüber hinaus lassen sich Registry-Einträge ändern, Umgebungsvariablen setzen, Dienste registrieren oder Systemvoraussetzungen prüfen. Plug-ins erweitern den Funktionsumfang unter anderem um Netzwerkprüfungen oder die dynamische Anpassung von Konfigurationsdateien. Dank des kompakten Installer-Kerns und effizienter Kompressionsverfahren wie LZMA eignet sich NSIS insbesondere für standardisierte Softwarepakete in professionellen Windows-Umgebungen.