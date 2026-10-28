Download der Woche: AppControl

Der Rechner kroch, die Lüfter heulten, doch kaum öffnet der Admin den Task-Manager, hat sich der Übeltäter längst aus dem Staub gemacht. Das kostenlose AppControl zeichnet das Geschehen auf wie ein Videorekorder und überführt ihn auch Stunden später noch.

Jeder Supporter kennt das Szenario: Ein Anwender meldet, sein PC sei vor einer Stunde unerträglich zäh gewesen. Der Windows-Task-Manager zeigt jedoch nur die Gegenwart und schweigt sich über die Vergangenheit aus. Genau diese Lücke schließt AppControl. Das Werkzeug protokolliert im Hintergrund CPU-, GPU-, Arbeitsspeicher- und Datenträgerauslastung sowie die Temperaturen der Komponenten und hält einen Verlauf von rund 72 Betriebsstunden vor.

Admins springen damit gezielt zum fraglichen Zeitpunkt zurück und sehen, welche Anwendung damals die Ressourcen verschlungen hat. Einen Haken hat das Prinzip allerdings: AppControl erfasst nur, was während seiner Laufzeit passiert. Wer den Zeitstrahl nutzen will, sollte das Tool also installieren, bevor das Problem auftaucht.

Zugriffe auf Mikrofon oder Webcam

Über die reine Leistungsanalyse hinaus führt AppControl Buch darüber, wann welche Anwendung auf Mikrofon, Webcam oder Standortdaten zugegriffen hat, jeweils mit Zeitstempel. Unbekannte Prozesse, EXE-Dateien und Herausgeber erklärt das Tool in verständlicher Sprache, was die mühsame Recherche nach kryptischen Dateinamen erspart.

Unerwünschte Programme stoppt oder deaktiviert der Admin direkt aus der Oberfläche heraus und sperrt auf Wunsch sämtliche Anwendungen eines bestimmten Herausgebers. Eigene Warnregeln schlagen zudem Alarm, sobald neue oder unsignierte Programme starten.

Schnittstelle für KI-Fehlersuche

Für Freunde der KI-gestützten Fehlersuche bringt AppControl eine optionale MCP-Schnittstelle mit. Ab Werk bleibt sie deaktiviert und gewährt nach dem Einschalten ausschließlich Lesezugriff. Ein angebundener KI-Assistent beantwortet dann Fragen zur aufgezeichneten Systemaktivität, kann aber weder Einstellungen verändern noch Anwendungen blockieren. Die Zügel bleiben also in der Hand des Admins.