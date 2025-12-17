Download der Woche: Application Blocker

In vielen Unternehmen existieren gemeinsame Arbeitsplätze, die von mehreren Nutzern verwendet werden. Um hier die Ausführung bestimmter Programme auf einen ausgewählten Personenkreis zu beschränken, eignet sich das kostenfreie Tool "Application Blocker".

Application Blocker verhindert zuverlässig das Starten definierter Anwendungen, indem die entsprechenden EXE-Dateien in einer Liste hinterlegt werden. Jeder spätere Startversuch – ob über das Startmenü oder direkt – schlägt fehl. Die Konfiguration erfolgt passwortgeschützt, sodass Standardnutzer keine Änderungen vornehmen können. Anwendungen lassen sich jederzeit ergänzen oder entfernen. Der Application Blocker läuft nicht permanent im Hintergrund und verbraucht daher keine zusätzlichen Ressourcen.

Mit dem Application Blocker lassen sich Anwendungen sperren.

Technisch basiert das Tool auf einer Software-Restriktionslogik für Windows und setzt mindestens .NET Framework 4.5 sowie Windows Vista oder neuer voraus. Im Standardmodus blockiert es Programme ohne Hintergrundprozesse, während der Passwortmodus nur minimale Ressourcen nutzt.

Der Sperrmechanismus ist für normale Nutzer schwer zu umgehen und eignet sich daher nicht nur für gemeinsam genutzte PCs, sondern auch für spezielle Einsatzbereiche wie Schulrechner oder Labsysteme. Ein UI-Passwort schützt vor unbefugtem Aktivieren oder Deaktivieren von Regeln. Zusätzlich kann das Tool automatisch nach Updates suchen, diese herunterladen und installieren, sodass Sperrlisten und Funktionsumfang stets aktuell bleiben.