Download der Woche: Beszel

Den Zustand von Servern und Containern im Blick zu behalten, muss nicht zwangsläufig eine umfangreiche Monitoring-Infrastruktur mit Prometheus und Grafana erfordern. Beszel verfolgt einen schlankeren Ansatz: Die Open-Source-Software überwacht Systeme und Docker-Container über eine moderne Weboberfläche und lässt sich mit geringem Aufwand selbst hosten.

Beszel überwacht Linux-Server und Docker-Container in Echtzeit und fasst die wichtigsten Systemkennzahlen in einer zentralen Weboberfläche zusammen. Neben CPU-Auslastung, Arbeitsspeicher, Datenträgern und Netzwerkverkehr visualisiert die Software auch historische Messwerte in Diagrammen. Dadurch lassen sich Lastspitzen und ungewöhnliche Systemzustände schnell erkennen.

Die Architektur besteht aus einem zentralen Server und schlanken Agenten, die auf den überwachten Systemen installiert werden. Mehrere Hosts lassen sich in einer gemeinsamen Oberfläche verwalten. Für Container erfasst Beszel unter anderem CPU- und Speichernutzung, während Benachrichtigungen über Schwellwertüberschreitungen oder nicht erreichbare Systeme informieren.

Die Open-Source-Software steht unter der AGPLv3-Lizenz und lässt sich per Docker oder Docker Compose installieren. Neben der Überwachung physischer und virtueller Server unterstützt Beszel auch Temperatur- und SMART-Daten kompatibler Datenträger sowie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Zugriff auf die Weboberfläche.