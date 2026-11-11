Download der Woche: Betterleaks

Passwörter, API-Schlüssel und Tokens landen immer wieder versehentlich in Git-Repositories und bleiben dort mitunter über Jahre auffindbar. Betterleaks, der aktiv weiterentwickelte Nachfolger von Gitleaks, durchforstet Quellcode und Versionshistorien nach solchen Geheimnissen. Das Open-Source-Werkzeug kann gefundene Zugangsdaten bei unterstützten Diensten zudem auf ihre Gültigkeit prüfen.

Betterleaks durchsucht sowohl aktuelle Dateien als auch die Versionshistorie von Git-Repositories nach verdächtigen Zeichenfolgen. Dabei nutzt das unter der MIT-Lizenz veröffentlichte Tool zahlreiche Erkennungsregeln für Zugangsdaten unterschiedlicher Dienste. Neben lokalen Verzeichnissen und Git-Repositories unterstützt es unter anderem GitHub, GitLab, Hugging Face und S3 als Scanquellen. Die Software stammt vom Entwickler des bekannten Secret-Scanners Gitleaks, dessen funktionale Weiterentwicklung inzwischen eingestellt wurde.

Um Fehlalarme zu reduzieren, kombiniert Betterleaks reguläre Ausdrücke mit zusätzlichen Filterverfahren, die beispielsweise den Kontext eines Fundes berücksichtigen. Besonders interessant ist die optionale Validierung erkannter Zugangsdaten: Bei unterstützten Diensten kann das Programm prüfen, ob ein gefundener Schlüssel oder Token noch gültig ist. Dabei können jedoch Anfragen an externe Dienste erfolgen, weshalb Administratoren diese Funktion nur in entsprechend autorisierten Umgebungen einsetzen sollten.

Betterleaks eignet sich insbesondere für die regelmäßige Kontrolle eigener Repositories und als zusätzliche Sicherheitsprüfung in Entwicklungsprozessen. Gefundene und noch gültige Zugangsdaten sollten umgehend widerrufen oder ersetzt werden. Das bloße Entfernen aus dem Quellcode reicht nicht aus, da die Geheimnisse bereits kompromittiert sein könnten.