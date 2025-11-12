Download der Woche: cheat

Wer regelmäßig mit der Kommandozeile arbeitet, kennt das Problem: Manche Befehle bleiben einfach nicht im Gedächtnis samt ihrer Syntaxdetails. Abhilfe schafft hier das quelloffene Tool "cheat". Es dient als interaktiver Spickzettel für wiederkehrende und schwer zu merkende Kommandos.

Alle im Team gesammelten und erweiterten Befehle lassen sich in einem gemeinsamen Cheat-Sheet ablegen und zentral pflegen. Wird dieses im Home-Verzeichnis hinterlegt, steht es anschließend als normales Systemkommando zur Verfügung. Eine ausführliche Installationsanleitung findet sich auf der GitHub-Seite des Projekts.

Der große Vorteil von cheat liegt dabei in seiner einfachen Struktur und Flexibilität. Cheatsheets sind reine Textdateien ohne Dateiendung, die wahlweise lokal oder in einem Repository abgelegt werden können. Administratoren können sie direkt über den Befehl cheat <kommando> aufrufen oder mit cheat -e <Kommando> bearbeiten. Das Tool unterstützt sogar verschachtelte Sheets (etwa cheat foo/bar) und lässt sich über verschiedene Cheatpaths so konfigurieren, dass etwa persönliche, teamweite und Community-Sheets getrennt verwaltet werden.

Ein weiteres Feature ist die Integration von Autocompletion für bash, fish und zsh sowie die Unterstützung des Suchtools fzf. Damit wird das Auffinden von Befehlen, Parametern und Themen noch komfortabler. Wer mag, kann seine Sammlung außerdem um Community-Cheat-Sheets erweitern – cheat bietet beim ersten Start direkt an, diese herunterzuladen. So entsteht mit der Zeit ein persönliches Nachschlagewerk, das sich perfekt an den eigenen Workflow anpasst.