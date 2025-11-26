Download der Woche: Disk Drill

Das bislang vor allem unter macOS bekannte Datenrettungs-Tool Disk Drill steht nun auch Windows-Anwendern in einer kostenlosen Variante zur Verfügung. Mit der Software lassen sich versehentlich gelöschte Fotos, Videos, Musikdateien und Dokumente wiederherstellen – ebenso wie zahlreiche weitere Dateiformate. Unterstützt werden dabei interne und externe Laufwerke, USB-Sticks, Speicherkarten sowie angeschlossene Kameras oder Smartphones.

Disk Drill verarbeitet eine breite Palette an Dateisystemen, darunter FAT, exFAT, NTFS, HFS+ sowie EXT2/3/4, und bietet für die Analyse sowohl einen schnellen Quick-Scan als auch einen gründlicheren Deep-Scan. Die Free-Edition erlaubt es, bis zu 100 MByte an Daten kostenfrei zu rekonstruieren – genug, um das Tool realistisch zu testen oder kleinere Datei-Sets zu retten.

Darüber hinaus kann Disk Drill hunderte verschiedener Dateitypen wiederherstellen, darunter populäre Video- und Audioformate, Office-Dokumente, Bilddateien aus gängigen Kamerasystemen sowie komprimierte Archive. Die integrierte Vorschaufunktion erleichtert die Auswahl, indem sie die Wiederherstellungschancen anzeigt und Dateien bereits vor dem eigentlichen Restore öffnet. Ergänzend stellt das Programm Schutzfunktionen wie den "Recovery Vault" bereit, der Metadaten gelöschter Dateien sichert und so ein späteres Wiederherstellen deutlich erleichtert.