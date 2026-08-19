Download der Woche: DNS Hop

Der voreingestellte DNS-Resolver ist nicht zwangsläufig die beste Wahl für das eigene Netz und kann bei Tempo, Zuverlässigkeit oder Filterfunktionen hinter Alternativen zurückliegen. DNS Hop hilft Administratoren beim Vergleich öffentlicher DNS-Dienste, benchmarked Resolver per UDP/TCP, DoH und DoT und kann ausgewählte Server direkt unter Windows und Linux eintragen.

Für den Vergleich misst DNS Hop unter anderem Antwortzeiten für gecachte und ungecachte Anfragen sowie sogenannte DotCom-Abfragen. Zusätzlich prüft das Werkzeug, ob Resolver erreichbar sind, DNSSEC unterstützen oder NXDOMAIN-Anfragen manipulieren. Zu den einzelnen Diensten zeigt die Software Metadaten wie Betreiber, Land, No-Log-Angaben und vorhandene Werbe-, Malware- oder Jugendschutzfilter an. Eine regionsabhängige Vorauswahl gewichtet zudem Resolver, die für den jeweiligen Standort relevant erscheinen.

Gefundene Kandidaten lassen sich als Profile mit bevorzugtem und alternativem DNS-Server für IPv4 und IPv6 speichern. Unter Windows trägt DNS Hop klassische DNS-Endpunkte über netsh am aktiven Netzwerkadapter ein; unter Linux verwendet das Tool zunächst NetworkManager beziehungsweise systemd-resolved und greift bei Bedarf auf "/etc/resolv.conf" zurück. Ein integrierter Leak-Test über Cloudflare kontrolliert anschließend, welcher Resolver tatsächlich genutzt wird.

Für wiederkehrende Tests speichert DNS Hop die letzten fünf angewendeten Konfigurationen und erlaubt die Rückkehr zur vorherigen Einstellung. Ergebnisse lassen sich mit Latenzbalken vergleichen, während eine Protokollansicht Filter, Suche und Export bereitstellt. Das freie Open-Source-Tool steht unter GPL-3.0 und wird als Windows-Installer, portable Windows-Version sowie Linux-AppImage angeboten.