Download der Woche: Dozzle

Container sind schnell gestartet – doch bei der Fehlersuche wird es über mehrere Instanzen hinweg schnell unübersichtlich. Dozzle zeigt Docker-Logs in Echtzeit in einem schlanken Webinterface an und erleichtert so die Analyse laufender Container. Das Tool greift direkt auf die Docker-API zu, benötigt keine zusätzliche Datenbank und bietet praktische Filterfunktionen. Ideal für schlanke Umgebungen ohne zentrale Logging-Plattform.

Wer mit Docker arbeitet, kennt das Problem: Bei Störungen oder unerwartetem Verhalten müssen Logs gesichtet werden – häufig per Kommandozeile und verteilt über mehrere Container. Dozzle schafft hier Abhilfe. Das leichtgewichtige Open-Source-Tool stellt Docker-Logs in Echtzeit über eine webbasierte Oberfläche dar und ermöglicht so einen schnellen Überblick über laufende Prozesse.

Die Installation erfolgt selbst als Container und ist in wenigen Minuten erledigt. Eine zusätzliche Datenbank oder komplexe Konfiguration sind nicht erforderlich. Dozzle greift direkt auf die Docker-API zu und zeigt Logs aller aktiven Container strukturiert an. Neben der Live-Ansicht unterstützt das Tool Filterfunktionen sowie die parallele Beobachtung mehrerer Container – hilfreich etwa bei Microservices-Architekturen.

Dozzle eignet sich besonders für kleinere und mittlere Umgebungen, in denen keine zentrale Logging-Lösung wie ELK oder Splunk zum Einsatz kommt. Dank MIT-Lizenz lässt sich die Software kostenfrei und ohne Einschränkungen auch im Unternehmensumfeld nutzen. Für Administratoren bietet sich Dozzle als schnelle Troubleshooting-Ergänzung oder als pragmatisches Monitoringtool für Entwicklungs- und Testumgebungen an.