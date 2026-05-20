Download der Woche: hashcat

Schwache Passwörter zählen weiterhin zu den häufigsten Einfallstoren in Unternehmensnetzwerken. Mit hashcat prüfen Administratoren, wie widerstandsfähig die eigenen Kennwörter gegen moderne Angriffsmethoden sind. Das GPU-beschleunigte Open-Source-Tool deckt Schwächen in Passwort-Policies und der Passwort-Hygiene auf.

Hashcat unterstützt mehrere hundert Hash- und Verschlüsselungsverfahren, darunter NTLM, SHA-2, bcrypt, WPA oder moderne Linux-Hashformate. Neben klassischen Wörterbuchangriffen beherrscht das Tool auch regelbasierte Attacken, Masken- und Hybrid-Modi. Dadurch lassen sich realistische Angriffsszenarien simulieren, etwa typische Passwortvarianten mit Jahreszahlen, Sonderzeichen oder bekannten Unternehmensmustern. Besonders in Windows-Umgebungen können Administratoren so schnell erkennen, wie leicht sich schwache oder vorhersehbare Kennwörter trotz bestehender Richtlinien erraten lassen.

Seine hohe Geschwindigkeit erreicht hashcat durch GPU-Beschleunigung via CUDA, OpenCL oder Metal. Moderne Grafikkarten können dadurch Millionen bis Milliarden Passwortkandidaten pro Sekunde verarbeiten. Das Tool läuft unter Windows, Linux und macOS und eignet sich sowohl für einzelne Security-Checks als auch für umfangreiche Passwort-Audits in größeren Umgebungen. Praktisch sind zudem Funktionen wie Sitzungsverwaltung, Wiederaufnahme unterbrochener Jobs oder die Unterstützung mehrerer GPUs parallel. Wichtig bleibt dabei der verantwortungsvolle Einsatz: hashcat sollte ausschließlich in autorisierten Test- und Analyseumgebungen genutzt werden.