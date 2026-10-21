Download der Woche: Impacket

Wer wissen will, wie standfest das eigene Active Directory wirklich ist, sollte es mit denselben Werkzeugen abklopfen, die auch Angreifer verwenden. Impacket liefert dafür einen prall gefüllten Python-Werkzeugkasten, der Windows-Protokolle bis auf das einzelne Byte zerlegt.

Impacket ist eine kostenlose Python-Bibliothek, die Netzwerkprotokolle bis auf die Ebene einzelner Pakete zugänglich macht. Ursprünglich stammt sie von SecureAuth, heute kümmert sich Core Security aus dem Hause Fortra um die Weiterentwicklung. Ihr Schwerpunkt liegt auf den Protokollen, die in jedem Windows-Netz den Takt angeben: SMB für Dateifreigaben, MSRPC für die Fernverwaltung, Kerberos und NTLM für die Anmeldung sowie LDAP für den Verzeichnisdienst. Damit sehen Sie Ihr Netzwerk aus derselben Perspektive wie ein Angreifer, der sich bereits im LAN befindet.

Programmieren müssen Sie dafür nicht. Impacket bringt Dutzende fertige Skripte mit, die Sie direkt über die Kommandozeile starten. “GetUserSPNs.py” etwa spürt Dienstkonten auf, deren Passwörter Angreifer offline knacken könnten. “secretsdump.py” zeigt, welche Zugangsdaten sich mit erbeuteten Admin-Rechten von einem Server oder Domänencontroller abziehen lassen. Und “ntlmrelayx.py” testet, ob ein Angreifer abgefangene Anmeldungen an andere Systeme weiterreichen kann. Gelingt das, fehlt meist die SMB- oder LDAP-Signierung, und genau diese Lücke kennen Sie danach.

Für die tägliche Härtung liefert Impacket damit eine Art Röntgenbild Ihrer Infrastruktur. Sie prüfen gezielt, ob schwache Dienstkonten herumliegen, ob Ihre Domänencontroller Signierung und Channel Binding wirklich erzwingen oder ob alte Protokolle noch Hintertüren offenhalten. Nach jeder Änderung wiederholen Sie den Test und sehen sofort, ob die Maßnahme greift. Die aktuelle Version 0.13.1 vom Mai 2026 kommt auch mit Windows Server 2025 zurecht und erweitert die Tests unter anderem auf SQL Server und RDP.

Die Installation erledigt ein einziger Befehl: python3 -m pipx install impacket. Wer lieber isoliert arbeitet, startet Impacket als Docker-Container. Bedenken Sie aber, dass auch Angreifer gern zu diesem Werkzeug greifen. Setzen Sie es daher nur in eigenen oder ausdrücklich freigegebenen Umgebungen ein. Ein willkommener Nebeneffekt: Bei jedem Testlauf erfahren Sie auch, ob Ihr SIEM oder EDR-System Alarm schlägt, wenn jemand Impacket in Ihrem Netz einsetzt.