Download der Woche: JSONedit

JSON-Dateien begegnen Admins heute überall, von Konfigurationsdateien bis zu Infrastructure-as-Code, doch die meisten Standard-Editoren behandeln sie nur als schnöden Text. JSONedit bringt Struktur ins Chaos und macht selbst verschachtelte JSON-Ungetüme übersichtlich bearbeitbar.

Im Arbeitsalltag von Admins wandelt sich vieles, gerade wenn es um eingesetzte Technologien geht. Besondere Aufmerksamkeit erhalten dabei meist die großen Hypes wie KI oder Cloud-Infrastruktur. Eine deutlich unscheinbarere, aber zunehmend wichtige Technik sind hingegen JSON-Konfigurationsdateien.

Altes Format, neue Bedeutung

Das Format erblickte zwar bereits 2001 das Licht der Welt, gewinnt für Admins jedoch vor allem im Kontext von Infrastructure-as-Code stetig an Bedeutung. Je häufiger IT-Verantwortliche im Alltag auf solche Dateien treffen, desto deutlicher zeigen sich die Schwächen klassischer Texteditoren im Umgang mit JSON. Genau hier setzt JSONedit an, ein kostenloses Tool, das Admins bei der Pflege von Konfigurations- und Policy-Dateien unterstützt.

Das Werkzeug dient der Anzeige, Bearbeitung und Validierung von JSON-Daten und stellt eine klare, strukturierte Darstellung in den Mittelpunkt, auch bei komplexen Datenstrukturen bleibt die Bearbeitung dadurch kontrollierbar. JSONedit zeigt Inhalte parallel in zwei Formen: strukturiert und textbasiert.

Visualisiert als Baumstruktur

Typischerweise visualisiert die Software JSON-Daten als hierarchische Baumstruktur, in der sich Objekte, Arrays und Schlüssel-Wert-Paare übersichtlich erfassen und bearbeiten lassen. Änderungen nehmen Nutzer direkt an einzelnen Knoten vor, ohne den gesamten JSON-Text manuell anzupassen. Wer präzise Eingriffe oder Vergleiche bevorzugt, findet parallel eine Rohtextansicht vor.

Eine zentrale Stärke von JSONedit liegt in der Syntax- und Strukturprüfung. Die Software erkennt ungültige Formate, fehlende Klammern oder falsche Datentypen und hilft dadurch, valide JSON-Dokumente zu erstellen. Ergänzend stehen Funktionen zur automatischen Formatierung bereit, etwa das Einrücken und Sortieren von Schlüsseln, sowie Optionen zum Minimieren oder Verschönern von JSON-Dateien.

So entstehen sowohl maschinennahe als auch menschenlesbare Darstellungen, je nach Bedarf. JSONedit öffnet, bearbeitet und speichert lokale JSON-Dateien und meistert auch größere Datenmengen souverän, wie sie etwa bei Konfigurationsdateien, API-Antworten oder Datenbankexporten anfallen.