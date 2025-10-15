Download der Woche: LANIPScanner

Wer regelmäßig einen Überblick über alle im Netzwerk befindlichen Endpunkte benötigt, kann mit dem kostenfreien Tool LANIPScanner schnell und unkompliziert Abhilfe schaffen. Die schlanke Software durchsucht das gesamte Netzwerk und listet anschließend alle erreichbaren Geräte auf.

Dabei nutzt der LANIPScanner von NirSoft mehrere Protokolle wie ICMP, ARP, mDNS, DNS, NBNS und SSDP, um eine möglichst vollständige Erkennung zu gewährleisten. Für jeden gefundenen Endpoint zeigt die Anwendung detaillierte Informationen an: IP- und MAC-Adresse, Hersteller des Netzwerkadapters, Gerätename, Workgroup, Ping-Zeit, TTL-Wert, Gerätetyp sowie – falls vorhanden – IPv6- und Link-Local-Adressen. Bei SSDP- oder mDNS-fähigen Geräten lässt sich sogar die empfangene Rohdatenantwort direkt in einer unteren Anzeigespalte einsehen, was insbesondere bei der Fehleranalyse oder Geräteidentifikation hilfreich ist.

Ein Vorteil gegenüber ähnlichen Tools wie "Wireless Network Watcher": LANIPScanner kann dank seiner Multi-Protokoll-Architektur auch Geräte in anderen Subnetzen erkennen, sofern diese auf Ping-Anfragen reagieren. Da das Programm Geräte nicht zwingend über die MAC-Adresse identifiziert, verzichtet es zwar auf einige Komfortfunktionen des Vergleichstools, punktet dafür aber mit einer breiteren Erkennung und schnellerem Scanverhalten.

Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Handhabung: Keine Installation, keine Zusatzdateien – nach dem Start genügt ein Druck auf F5, um den Scanvorgang zu beginnen. LANIPScanner erkennt automatisch das lokale Netzwerk und durchsucht die passenden IP-Bereiche. Über das Menü "Advanced Options" lassen sich Scanrichtung, Intervall und Adapterwahl individuell anpassen – von blitzschnellen 1-ms-Scans bis zu langsameren, ressourcenschonenden Intervallen. Selbst Übersetzungen in andere Sprachen sind mit einer INI-Datei leicht umsetzbar.