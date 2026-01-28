Download der Woche: Liso

Mit Liso steht Admins ein schlanker, kostenfreier Passwortmanager zur Verfügung, der sich auf das sichere Verwalten sensibler Daten konzentriert. Das Tool richtet sich an Anwender, die ihre wichtigsten Zugangsdaten strukturiert und verschlüsselt ablegen möchten.

In der kostenlosen Version lassen sich bis zu 100 Einträge über maximal zwei Endgeräte hinweg verwalten, bei einem Datenvolumen von insgesamt 80 MByte. Damit eignet sich Liso insbesondere für die Sicherung zentraler Logindaten, Passwörter oder kleiner vertraulicher Dateien. Optional kann eine zweite Person für sicheres Datensharing eingebunden werden, etwa für Teams oder private Nutzungsszenarien.

Besonders interessant für Admins ist die Möglichkeit, Liso selbst zu hosten und damit die vollständige Kontrolle über Speicherort und Infrastruktur zu behalten. Ergänzt wird der Funktionsumfang durch einen integrierten Passwort-Generator sowie biometrische Zugriffsmöglichkeiten. Neben Desktopversionen stehen auch mobile Apps bereit; unter Android erleichtert eine Autofill-Funktion den komfortablen Zugriff auf gespeicherte Daten.