Download der Woche: LuLu

Unter macOS bauen zahlreiche Systemdienste und Anwendungen regelmäßig Hintergrundverbindungen auf – meistens ohne, dass Administratoren genau sehen, wohin die Daten gehen. Die kostenfreie Outbound-Firewall LuLu hilft dabei, solche Verbindungen sichtbar zu machen und gezielt zu kontrollieren. Das Tool überwacht alle ausgehenden Datenströme und erlaubt nur, was ausdrücklich freigegeben wurde.

Auch auf Apple-Systemen kommunizieren zahlreiche Dienste und Anwendungen im Hintergrund mit Servern von Apple oder Drittanbietern. Wer kontrollieren möchte, wohin ein macOS-Rechner telefoniert, kann zur kostenfreien Outbound-Firewall LuLu greifen. Das Open-Source-Tool bietet eine leicht bedienbare Möglichkeit, ausgehende Netzwerkverbindungen zu überwachen und zu blockieren.

Nach der Installation meldet sich das Werkzeug mit einem Hinweisfenster, sobald eine Anwendung eine Internetverbindung aufbauen möchte. Der Nutzer kann dann entscheiden, ob er die Verbindung dauerhaft zulassen, einmalig erlauben oder vollständig blockieren will. Innerhalb des Alert-Fensters zeigt LuLu zusätzliche Details an, etwa Code-Signing-Informationen, den vollständigen Pfad des Prozesses oder die verantwortliche Binary. Dadurch lässt sich schnell einschätzen, ob es sich um eine legitime Anfrage oder um verdächtiges Verhalten handelt.

LuLu arbeitet vollständig lokal, speichert keine Daten in der Cloud und liefert auf Wunsch übersichtliche Logs aller blockierten oder erlaubten Verbindungen. Auch Regeln für bekannte Systemprozesse lassen sich vorkonfigurieren, um Fehlalarme zu reduzieren. Für den produktiven Einsatz ist wichtig: Das ab macOS 10.15 lauffähige Tool konzentriert sich ausschließlich auf ausgehenden Traffic – eingehende Verbindungen deckt es nicht ab.