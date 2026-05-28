Download der Woche: Monit

Nicht in jeder Umgebung bedarf es großer Monitoring-Suiten mit ausgefeilter GUI: Wer Linux-Server und -Dienste mit wenig Aufwand im Blick behalten möchte, findet mit Monit ein schlankes Open-Source-Werkzeug für Überwachung und automatische Fehlerbehebung. Die Software prüft Prozesse, Dienste, Dateien und Systemressourcen und greift bei Problemen auf Wunsch automatisch ein.

Monit richtet sich vor allem an kleinere und mittlere Linux-Umgebungen, in denen eine schlanke Überwachung ohne komplexe Infrastruktur gefragt ist. Das Tool kommt ohne zusätzliche Datenbanken, Plug-ins oder komplexe Serverinfrastruktur aus und integriert sich problemlos in bestehende Systeme mit systemd oder init. Neben klassischen Prüfungen von CPU-Last, Speicherplatz oder Netzwerkdiensten kann Monit Prozesse wie sshd automatisch neu starten, wenn diese ausfallen. Auch Datei- und Verzeichnisänderungen lassen sich überwachen, um unerwartete Änderungen an Zeitstempeln oder Prüfsummen frühzeitig zu erkennen. Trotz des geringen Ressourcenbedarfs bietet das Werkzeug damit viele Funktionen, die im Admin-Alltag für mehr Stabilität und Sicherheit sorgen.