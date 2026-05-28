Download der Woche: Monit

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Download der Woche: Monit

28.05.2026 - 07:00
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Nicht in jeder Umgebung bedarf es großer Monitoring-Suiten mit ausgefeilter GUI: Wer Linux-Server und -Dienste mit wenig Aufwand im Blick behalten möchte, findet mit Monit ein schlankes Open-Source-Werkzeug für Überwachung und automatische Fehlerbehebung. Die Software prüft Prozesse, Dienste, Dateien und Systemressourcen und greift bei Problemen auf Wunsch automatisch ein.

Screenshot der Monit-Weboberfläche mit einer Übersicht zu überwachten Linux-Diensten, Prozessen, Dateisystemen und Systemressourcen wie CPU- und Speicherauslastung.

Monit richtet sich vor allem an kleinere und mittlere Linux-Umgebungen, in denen eine schlanke Überwachung ohne komplexe Infrastruktur gefragt ist. Das Tool kommt ohne zusätzliche Datenbanken, Plug-ins oder komplexe Serverinfrastruktur aus und integriert sich problemlos in bestehende Systeme mit systemd oder init. Neben klassischen Prüfungen von CPU-Last, Speicherplatz oder Netzwerkdiensten kann Monit Prozesse wie sshd automatisch neu starten, wenn diese ausfallen. Auch Datei- und Verzeichnisänderungen lassen sich überwachen, um unerwartete Änderungen an Zeitstempeln oder Prüfsummen frühzeitig zu erkennen. Trotz des geringen Ressourcenbedarfs bietet das Werkzeug damit viele Funktionen, die im Admin-Alltag für mehr Stabilität und Sicherheit sorgen.

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