Download der Woche: O&O RegEditor

Windows bringt mit regedit.exe bereits einen eigenen Registry-Editor mit. O&O RegEditor erfindet das Rad deshalb nicht neu, bietet Vielnutzern aber zusätzlichen Komfort bei Suche, Navigation und Export. Die aktuelle Version 16 läuft portabel, unterstützt ARM64 und ergänzt unter anderem Livesuche, Favoriten sowie eine modernisierte Oberfläche.

Wer nur gelegentlich einen Registry-Wert ändert, dürfte mit dem Windows-Bordmittel weiterhin gut bedient sein. Interessanter wird "O&O RegEditor" für Administratoren, die häufiger durch umfangreiche Registry-Zweige navigieren. Das kostenlose Werkzeug bietet eine Adressleiste mit Verlauf, direkten Zugriff auf häufig verwendete Schlüssel und eine Favoritenverwaltung. Die Suche unterstützt reguläre Ausdrücke und ganze Wörter, zeigt Treffer bereits während der Eingabe an und kann Ergebnisse als REG- oder TXT-Datei exportieren.

Version 16 hat O&O zudem technisch und optisch überarbeitet. Dazu gehören Dark Mode, High-DPI-Unterstützung und eine modernisierte Oberfläche. Das Programm benötigt keine Installation, speichert seine Einstellungen in einer portablen Konfigurationsdatei und lässt sich damit beispielsweise auf einem USB-Stick für Supporteinsätze mitnehmen. Neben x64-Systemen unterstützt die Software auch Windows 11 auf ARM64. O&O RegEditor ist Freeware.