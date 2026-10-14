Download der Woche: Openfire

Wer die interne Kommunikation nicht über externe Clouddienste abwickeln möchte, kann mit Openfire einen eigenen Messenger-Server betreiben. Die quelloffene Software nutzt das XMPP-Protokoll, unterstützt Einzel- und Gruppenchats und lässt sich an bestehende Verzeichnisdienste anbinden. Dank webbasierter Administration und zahlreicher Erweiterungen eignet sich Openfire gut für den Unternehmenseinsatz.

Openfire stellt einen selbst gehosteten Server für Instant Messaging und Echtzeitkommunikation bereit. Als Grundlage dient das offene Protokoll XMPP, sodass Anwender unterschiedliche kompatible Chatclients verwenden können. Neben direkten Unterhaltungen unterstützt die Software auch Gruppenchats und Anwesenheitsinformationen. Weitere Funktionen wie der Austausch von Dateien oder Audio- und Videokonferenzen lassen sich abhängig von den eingesetzten Clients und Erweiterungen ergänzen.

Für Administratoren bietet Openfire eine webbasierte Verwaltungsoberfläche, über die sich unter anderem Benutzer, Gruppen und Servereinstellungen verwalten lassen. Die Anbindung an LDAP-Verzeichnisdienste und das Active Directory ermöglicht es, bestehende Benutzerkonten zur Authentifizierung heranzuziehen sowie Gruppeninformationen zu übernehmen. Über ein Pluginsystem lässt sich der Funktionsumfang erweitern. Da der Server auf eigener Infrastruktur betrieben werden kann, behalten Unternehmen die Kontrolle über dessen Konfiguration und Datenhaltung.

Für die Absicherung der Kommunikation unterstützt Openfire verschlüsselte Verbindungen über TLS. Eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung setzt dagegen entsprechend ausgestattete XMPP-Clients voraus. Die aktuelle Version 5.1.2 bringt insbesondere aktualisierte Programmbibliotheken mit. Openfire steht unter der Apache-Lizenz 2.0 und ist für Windows, Linux und macOS verfügbar.