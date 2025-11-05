Download der Woche: OpenNetMeter

Zwar gehören die Zeiten instabiler DSL-Leitungen inzwischen der Vergangenheit an – doch hin und wieder ist ein Blick auf den tatsächlichen Datenverkehr vonnöten. OpenNetMeter ist ein schlankes Open-Source-Tool, das den Netzwerkdurchsatz von Windows-Systemen übersichtlich darstellt und dabei auf Wunsch nach einzelnen Anwendungen aufschlüsselt.

Nach der Installation sollte OpenNetMeter mit Administratorrechten gestartet werden, um sämtliche Details zum Datenverkehr sichtbar zu machen. Das Tool zeigt den aktuellen Up- und Download in Echtzeit an und protokolliert den Datenverbrauch der vergangenen Tage. Über separate Tabs lassen sich sowohl Gesamtdaten als auch die Nutzung einzelner Programme und Prozesse auswerten. Praktisch: Die Messungen können automatisch beim Systemstart beginnen, und auf Wunsch lässt sich der Verlauf in einer CSV-Datei exportieren – ideal für die langfristige Analyse des Netzwerkverhaltens.