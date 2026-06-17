Download der Woche: OpenRefine

Unvollständige Datensätze, unterschiedliche Schreibweisen oder fehlerhafte Importe gehören in vielen IT-Abteilungen zum Alltag. Das Open-Source-Werkzeug OpenRefine unterstützt Administratoren dabei, solche Datenbestände zu bereinigen, zu vereinheitlichen und für die weitere Verarbeitung vorzubereiten.

OpenRefine arbeitet lokal auf dem eigenen System und eignet sich unter anderem für die Aufbereitung von Inventarlisten, Asset-Daten, Exporten aus Fachanwendungen oder Informationen aus CMDBs. Das Werkzeug kann Daten aus verschiedenen Quellen importieren, Dubletten und inkonsistente Einträge erkennen sowie Werte vereinheitlichen. Darüber hinaus lassen sich Datensätze mit Informationen aus externen Datenquellen anreichern und in unterschiedliche Formate exportieren. Praktisch für wiederkehrende Aufgaben: Alle Bearbeitungsschritte werden protokolliert und können auf andere Datensätze übertragen werden.

Da die Verarbeitung vollständig lokal erfolgt, behalten Unternehmen die Kontrolle über sensible Daten. OpenRefine steht kostenlos als Open-Source-Software unter der BSD-3-Clause-Lizenz für Windows, Linux und macOS zur Verfügung. Die Software entstand ursprünglich als Freebase Gridworks, wurde später unter dem Namen Google Refine weiterentwickelt und wird heute als OpenRefine von einer internationalen Open-Source-Community gepflegt.