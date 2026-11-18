Wenn Supportanfragen über E-Mail, Telefon und Flurfunk eintrudeln, geht schnell etwas verloren. Das quelloffene OpenSupports bündelt sie in einem schlanken Ticketsystem, das im Browser läuft. Abteilungen, Antwortvorlagen und eine eigene Wissensdatenbank sorgen dafür, dass kein Hilferuf im Postfach versandet.

Ein Ticketsystem ist für IT-Teams so etwas wie das Gedächtnis der Abteilung: Es hält fest, wer welches Problem gemeldet hat, wer sich darum kümmert und wie es ausging. OpenSupports liefert genau dieses Gedächtnis als Webanwendung auf Basis von PHP und React. Sie betreiben es auf dem eigenen Server mit PHP und MySQL oder buchen die gehostete Variante des Herstellers.

Anwender reichen ihre Anfragen wahlweise über ein eigenes Benutzerkonto oder ein schlichtes Formular ein. Im Admin-Bereich sortieren Sie die eingehenden Tickets nach Abteilungen und verteilen sie an Ihre Mitarbeiter, deren Zuständigkeiten Sie über Rollen und Berechtigungen festlegen. Filter- und Suchfunktionen fischen das gesuchte Ticket schnell aus dem Strom. Für wiederkehrende Fragen hinterlegen Sie vorgefertigte Antwortvorlagen und ersparen sich so das ständige Neuschreiben. Eine integrierte Wissensdatenbank mit FAQ-Artikeln und Anleitungen hilft Anwendern sogar, sich selbst zu helfen, bevor überhaupt ein Ticket entsteht.

Die Statistikfunktion gibt Ihnen den Puls des Supports: Sie zeigt, wie viele Tickets eingegangen, offen, geschlossen oder wieder geöffnet sind, und welcher Anteil sich mit einer einzigen Antwort erledigt hat. Die Oberfläche passt sich Desktop, Tablet und Smartphone an und spricht unter anderem Deutsch. Dateianhänge, reCAPTCHA-Schutz, CSV-Import von Benutzern und anpassbare E-Mail-Vorlagen runden den Funktionsumfang ab.