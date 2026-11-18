Wenn Supportanfragen über E-Mail, Telefon und Flurfunk eintrudeln, geht schnell etwas verloren. Das quelloffene osTicket bündelt sie in einem ausgereiften Ticketsystem, das Anfragen automatisch der richtigen Abteilung zuspielt und Fristen im Blick behält.

Seit vielen Jahren zählt osTicket zu den Klassikern unter den freien Helpdesk-Lösungen. Die Webanwendung steht unter der GPLv2 und läuft auf Linux oder Windows Server mit Apache oder IIS, als Datenbank dient MySQL oder MariaDB. Die aktuelle Version setzt PHP 8.2 bis 8.4 voraus und schließt mehrere Sicherheitslücken. Anfragen landen per E-Mail, über ein Webformular oder als vom Support selbst angelegtes Ticket im System, etwa nach einem Anruf. Anwender verfolgen den Status ihrer Tickets in einem Kundenportal und finden dort auch eine Wissensdatenbank mit Antworten auf häufige Fragen.

Im Hintergrund arbeitet osTicket wie ein gut organisierter Verteiler. Über Hilfethemen und benutzerdefinierte Formulare fragt das System schon beim Eingang die nötigen Details ab, Filterregeln mit Unterstützung für reguläre Ausdrücke weisen Tickets automatisch Abteilungen oder Mitarbeitern zu, setzen Prioritäten oder sortieren Spam aus. SLA-Pläne überwachen Fristen und schlagen Alarm, wenn ein Ticket zu lange liegen bleibt.

Eine Sperrfunktion verhindert, dass zwei Mitarbeiter gleichzeitig auf dieselbe Anfrage antworten, und vorgefertigte Antworten beschleunigen Routinefälle. Rollenbasierte Berechtigungen, eigene Ticket-Warteschlangen und Aufgaben für Folgearbeiten runden das Paket ab. Über offizielle Plugins binden Sie zudem eine LDAP-Anmeldung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und ein Audit-Log an, eine REST-API öffnet die Tür zu eigenen Integrationen. Optisch wirkt die Oberfläche etwas in die Jahre gekommen, doch eine komplette Neuentwicklung als osTicket 2.0 ist bereits in Arbeit.

Hinweis: Wir hatten in dieser Meldung eigentlich OpenSupports als Download der Woche empfohlen. Da das Projekt jedoch anscheinend nicht mehr gepflegt wird, haben wir den Download der Woche auf osTicket aktualisiert.