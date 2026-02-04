Download der Woche: PowerToys Awake

Windows-Systeme zuverlässig wachzuhalten, ist im professionellen Umfeld oft wichtiger als aggressive Energiesparmechanismen. Mit dem PowerToys-Modul "Awake" stellt Microsoft ein kostenfreies Werkzeug bereit, das den Ruhezustand, Standby oder das Abschalten des Bildschirms gezielt unterbindet – und das ganz ohne dabei Änderungen an globalen Energieprofilen vorzunehmen.

Awake ist Bestandteil der Microsoft PowerToys und richtet sich explizit an fortgeschrittene Anwender und Administratoren. Das Tool arbeitet API-basiert und signalisiert dem Betriebssystem, dass ein kontinuierlicher Arbeitszustand erforderlich ist. Dadurch bleiben Systeme etwa während längerer Builds, Skriptläufe, Remote-Sessions oder Präsentationen aktiv, ohne dass der Windows-Energiesparplan dauerhaft angepasst werden muss. Die Steuerung erfolgt wahlweise über die grafische Oberfläche oder direkt aus der Taskleiste.

Besonders interessant für automatisierte Szenarien ist die Kommandozeilen-Unterstützung. Awake lässt sich per CLI zeitlich begrenzt oder dauerhaft aktivieren, etwa für Wartungsfenster oder geplante Jobs. Typische Aufrufe erlauben es, den Wachzustand für eine definierte Dauer zu erzwingen oder explizit an einen laufenden Prozess zu koppeln. Damit eignet sich Awake auch für den Einsatz in Skripten, Deployment-Szenarien oder temporären Admin-Workflows, ohne zusätzliche Dritttools installieren zu müssen.