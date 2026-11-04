Download der Woche: ProxyChains

Manche Werkzeuge haben zwei Gesichter: ProxyChains leitet Netzwerkverbindungen über eine ganze Kette von Proxys und hilft damit Pentestern ebenso wie Angreifern. Wer seine Firewall und seine Erkennungssysteme ernsthaft prüfen will, sollte das Tool deshalb aus beiden Blickwinkeln kennen.

ProxyChains arbeitet wie eine unsichtbare Weiche: Es hängt sich unter Linux und BSD in ein beliebiges Programm ein und schickt dessen TCP-Verbindungen über SOCKS- oder HTTP-Proxys, ohne dass das Programm davon etwas merkt. So kommen auch Tools ohne eigene Proxy-Einstellung, etwa Telnet, durch die Unternehmens-Infrastruktur.

Route über mehrere Proxys

Mehrere Proxys lassen sich hintereinanderschalten, ausgefallene Stationen überspringt das Tool auf Wunsch automatisch. Auch DNS-Anfragen schickt es über die Kette, damit kein Namens-Lookup das Ziel verrät. Ein VPN ersetzt ProxyChains allerdings nicht, denn es verschlüsselt nichts, sondern ändert nur die Route.

Für Admins dient ProxyChains vor allem als Prüfstand. Lässt die Firewall wirklich nur den offiziellen Proxy nach draußen, oder findet ein Test über einen fremden SOCKS-Dienst ein Schlupfloch? Ein Nmap-Scan durch die Kette zeigt zudem, ob IDS und IPS auch dann anschlagen, wenn der Angriff scheinbar von einem Proxy statt vom eigentlichen Rechner kommt.

SSH-Tunnel ins Intranet

Im Alltag öffnet ProxyChains zusammen mit einem SSH-Tunnel außerdem einen bequemen Zugang ins Intranet. Grenzen gibt es auch: Das Tool funktioniert nur mit dynamisch gelinkten Programmen und nur mit TCP, statisch gebaute Binaries wie viele Go-Tools bleiben außen vor. Angreifer nutzen genau diese Technik, um sich von einem gekaperten Rechner aus tiefer ins Netz vorzuarbeiten. Sie richten dort einen Proxy ein und fädeln ihre Werkzeuge per ProxyChains hindurch.

Verteidiger sollten daher auf typische Spuren achten: Prozesse namens proxychains4, Konfigurationsdateien namens proxychains.conf, LD_PRELOAD-Einträge mit libproxychains und einzelne Hosts, die plötzlich auffällig viele Ziele im Netz ansprechen. Das ursprüngliche Projekt ruht seit Jahren, aktiv gepflegt wird der Nachfolger proxychains-ng, den die gängigen Distributionen als Paket anbieten.