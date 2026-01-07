Download der Woche: Puppy Linux

Nicht jeder Wartungs- oder Rettungseinsatz erfordert ein vollwertiges Live-System für Serverumgebungen. Für Diagnose, Tests oder den Weiterbetrieb älterer Hardware kann eine extrem schlanke Linux-Distribution ausreichen. Puppy Linux passt auf einen einfachen USB-Stick, läuft komplett im RAM und stellt dennoch eine arbeitsfähige Umgebung bereit – ideal als mobiles Werkzeug für Administratoren.

Puppy Linux ist eine bewusst minimalistische Linux-Distribution, die sich vor allem durch ihre geringen Hardwareanforderungen auszeichnet. Mit einer Größe von rund 1 GByte lässt sich das System problemlos als Live-Umgebung von USB-Stick oder virtuellem Laufwerk starten und eignet sich damit gut für den mobilen Einsatz. Für Administratoren bietet das Betriebssystem vor allem in Wartungs-, Diagnose- und Rettungsszenarien einen Mehrwert. Es startet vollständig im Arbeitsspeicher, greift nur bei Bedarf auf lokale Datenträger zu und lässt sich somit auch auf älteren Systemen einsetzen. Typische Szenarien sind Hardwaretests, Dateizugriffe auf nicht mehr bootfähige Systeme oder einfache Netzwerktests.

Puppy Linux ist in mehreren Varianten und Releases erhältlich, die sich unter anderem an unterschiedlichen Basisdistributionen orientieren. Dazu zählen Ausgaben auf Debian-, Ubuntu- oder Slackware-Basis. Zu den aktuellen Releases gehören unter anderem BookwormPup 64, das auf Debian 12 (Bookworm) basiert, sowie TrixiePup64, das bereits auf Debian 13 (Trixie) aufsetzt. Trotz seiner kompakten Größe bringt das Live-System eine grundlegende Softwareausstattung mit. Dazu gehören unter anderem ein Webbrowser, einfache Office-Anwendungen sowie Werkzeuge für Multimedia und Netzwerkzugriffe. Weitere Programme lassen sich bei Bedarf manuell nachinstallieren. Der Fokus liegt dabei klar auf Funktionalität statt Komfort.

Das Installationsabbild wird als ISO-Datei bereitgestellt und lässt sich entweder auf einen USB-Stick schreiben oder in einer virtuellen Umgebung einbinden. Für Administratoren empfiehlt sich insbesondere der Einsatz als Rettungs- oder Diagnose-Stick, der ohne Installation auf dem Zielsystem auskommt. Puppy Linux ist damit kein Ersatz für vollwertige Server- oder Admin-Distributionen im Produktivbetrieb, aber ein praktisches, leichtgewichtiges Zusatzwerkzeug für Situationen, in denen schnelle Einsatzbereitschaft und minimale Anforderungen entscheidend sind.