Download der Woche: Seafile

Clouddienste sind längst zum Standard geworden, wenn es um den standortübergreifenden oder mobilen Datenabgleich geht. Doch wer Wert auf Sicherheit und volle Kontrolle legt, setzt lieber auf eine eigene Umgebung. Eine empfehlenswerte Option ist das Open-Source-Tool Seafile. Es ermöglicht den Aufbau eines eigenen File-Servers für den geschützten Datenaustausch.

Seafile läuft unter Windows, Linux, macOS, Android und iOS und kann virtuelle Laufwerke einrichten, die sich wie lokale Festplatten verhalten, deren Inhalte jedoch zentral auf dem Server gespeichert sind. Funktionen wie File Versioning und Snapshot erlauben das Wiederherstellen einzelner Dateien oder kompletter Verzeichnisse – selbst nach einem Ransomware-Angriff. Für den sicheren Datenaustausch lassen sich Download-Links generieren, die sich mit Passwortschutz und Ablaufdatum absichern lassen.