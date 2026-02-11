Download der Woche: Shift

Browser jonglieren heute mit Dutzenden Tabs, mehreren Accounts und einer Flut von Add-Ons. Die kostenfreie Variante von "Shift" verwandelt das Chaos in eine individuell zusammengestellte Kommandozentrale nach Ihrem Geschmack.

Der kanadische Anbieter Shift liefert einen flexiblen Webbrowser. Mit zwei sogenannten "Spaces" und bis zu fünf Apps pro Space trennen Sie berufliche von privaten Sitzungen sauber voneinander. Die selbst gewählten Anwendungen verwandeln die Oberfläche in Ihre persönliche Schaltzentrale, die genau so arbeitet, wie Sie denken. Die kostenfreie Basisversion unterstützt bis zu zwei E-Mail-Konten und ein App-Konto – ausreichend für erste Gehversuche.

Wer tiefer einsteigen möchte, greift auf über 1500 integrierbare Web-Apps zurück, von Slack über Notion bis hin zu Trello. Besonders praktisch: Die "Epic Search" durchforstet alle verbundenen Apps und Postfächer gleichzeitig, statt Sie durch einzelne Anwendungen klicken zu lassen. Sechs Layoutvorlagen helfen beim Einstieg, wer selbst Hand anlegen will, verschiebt Apps, Leisten und Bedienelemente per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle. Das Benachrichtigungssystem lässt sich für jeden Account individuell anpassen – so dringen nur noch relevante Meldungen durch den Filter.