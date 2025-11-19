Download der Woche: Sicher Löschen

Dass gelöschte Dateien im Windows-Papierkorb nicht wirklich von der Festplatte verschwinden, ist bekannt – sie lassen sich oft mit wenigen Handgriffen wiederherstellen. Wer Daten wirklich beseitigen will, greift besser zu einem Spezialwerkzeug: "Sicher Löschen" überschreibt die betroffenen Speicherbereiche gezielt und auf Wunsch mehrfach mit Null-Werten. Die portable Freeware kommt ohne Installation aus und löscht Dateien, Ordner oder ganze Laufwerke bequem per Drag & Drop.

Viele Programme oder Windows-Bordmittel löschen Daten nur oberflächlich. Der Eintrag verschwindet zwar aus der Dateiliste, die eigentlichen Informationen bleiben aber auf dem Datenträger erhalten. "Sicher Löschen" beseitigt diese Reste zuverlässig, indem es die belegten Sektoren physisch überschreibt – auf Wunsch sogar mehrfach. Damit eignet sich das Tool besonders für sensible Daten, etwa vor der Weitergabe von Geräten oder Laufwerken.

Die Anwendung ist portabel, muss also nicht installiert werden, und steht in 32- und 64-Bit-Versionen zur Verfügung. Neben einzelnen Dateien oder Ordnern lässt sich auch der gesamte freie Speicherplatz eines Laufwerks überschreiben. So kann der Nutzer Festplatten und USB-Medien vor einer Wiederverwendung oder Entsorgung gezielt bereinigen. "Sicher Löschen" ist Freeware und läuft auf allen aktuellen Windows-Versionen – ein einfaches, aber wirkungsvolles Werkzeug für mehr Datensicherheit im Alltag.