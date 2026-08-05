Download der Woche: SilentNotes

Wer Notizen und To-Dos zwischen Windows-PC und Android-Handy hin- und herträgt, landet schnell bei Clouddiensten, die tief in die Privatsphäre greifen. Das kostenlose Open-Source-Tool "SilentNotes" verspricht das Gegenteil: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung statt Datensammelei.

SilentNotes speichert Notizen wahlweise lokal oder synchronisiert sie verschlüsselt über einen selbst gewählten Onlinespeicher – unterstützt werden FTP, WebDAV sowie Dropbox, Google Drive und OneDrive. Die Verschlüsselung übernimmt standardmäßig XChaCha20-Poly1305, alternativ stehen Aes-256-Gcm und Twofish-256-Gcm zur Wahl.

Der Schlüssel dafür verlässt das Gerät nie: Selbst der Betreiber des gewählten Cloudspeichers bekommt die Inhalte nicht zu Gesicht. Wer einzelne Notizen zusätzlich absichern will, sperrt sie in einem separaten "Safe" mit eigenem Passwort, das SilentNotes per Argon2id oder wahlweise PBKDF2 vor Brute-Force-Angriffen schützt.

Für die Eingabe steht ein WYSIWYG-Editor bereit, der Formatierungen wie Überschriften oder Listen ganz ohne Markup-Sprache erlaubt. Statt starrer Ordnerstrukturen organisiert ein Tagging-System die Notizen: Ein Eintrag lässt sich beliebig vielen Schlagwörtern zuordnen und über eine Baumansicht gezielt filtern. Abgerundet wird das Paket durch eine Volltextsuche mit Live-Filterung sowie einen Einkaufsmodus, der den Editor sperrt und nur noch das Abhaken von Checklisten zulässt.