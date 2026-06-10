Download der Woche: SiteOne Crawler

Wenn die Geschäftsführung plötzlich wissen will, warum die Firmenwebsite langsam lädt, schlechte Suchmaschinenpositionen belegt oder Barrierefreiheitsvorgaben verfehlt, landet die Frage erfahrungsgemäß auf dem Tisch der IT – die sich eigentlich um Mailserver und Storage kümmert. Das quelloffene Tool SiteOne Crawler hilft beim schnellen Einstieg.

Das Tool SiteOne Crawler überprüft Websites systematisch und bereitet die Ergebnisse in strukturierten Reports auf, die Schwachstellen in den Bereichen Performance, SEO, Accessibility, Sicherheit und technische Best Practices sichtbar machen. Die Funktionsweise ist geradlinig: SiteOne Crawler startet an einer definierten URL, erfasst alle erreichbaren Ressourcen und wertet dabei nicht nur Links, sondern auch technische Metadaten und Inhalte aus.

Eine Content-Type-Analyse schlüsselt auf, aus welchen Dateitypen – HTML, CSS, JavaScript, Bilder, Fonts, Dokumente – sich der Auftritt zusammensetzt. Sicherheitsrelevante HTTP-Header und Cookie-Konfigurationen nimmt das Tool ebenfalls unter die Lupe und liefert so eine Grundlage für technische Hardening-Maßnahmen. Wer den Crawler regelmäßig einsetzen will, greift zur CLI-Variante, die sich problemlos in CI/CD-Pipelines einbinden lässt; daneben steht eine Desktop-Anwendung für Windows, macOS und Linux bereit.

Ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber reinen Audit-Tools ist die Export-Funktion: SiteOne Crawler kann eine vollständige Offline-Version der gecrawlten Website erzeugen – nützlich für Archivierungen, Regressionstests, Relaunches oder schlicht als Dokumentationsgrundlage, die unabhängig vom laufenden Produktivsystem verfügbar bleibt.