Wenn Netzwerkverbindungen nur gelegentlich Probleme bereiten, gestaltet sich die Fehlersuche oft schwierig. Denn bis ein Administrator eingreifen kann, läuft die Verbindung möglicherweise längst wieder störungsfrei. Hier hilft eine kontinuierliche Überwachung von Latenzen und Paketverlusten. Das Open-Source-Tool SmokePing zeichnet entsprechende Messwerte auf und macht Auffälligkeiten im zeitlichen Verlauf sichtbar.

SmokePing misst in regelmäßigen Abständen die Antwortzeiten ausgewählter Netzwerkziele und hält neben der Latenz auch deren Schwankungen sowie Paketverluste fest. Die Ergebnisse bereitet das Werkzeug mithilfe von RRDtool in Verlaufsgrafiken auf. So lassen sich beispielsweise wiederkehrende Verzögerungen, kurzfristige Verbindungsausfälle oder eine schleichende Verschlechterung der Netzwerkqualität erkennen. Auffällige Zeiträume können Administratoren in den interaktiven Diagrammen genauer untersuchen.

Das für Unix-artige Betriebssysteme entwickelte Werkzeug läuft als Hintergrunddienst und stellt seine Auswertungen über eine Weboberfläche bereit. Neben einfachen Ping-Messungen unterstützt SmokePing weitere Messverfahren und kann bei bestimmten Latenzmustern automatisch Alarm auslösen. Auch die Überwachung aus mehreren Netzwerkstandorten ist möglich. Die aktuelle Version 2.9.0 steht kostenlos unter der GPL zum Download bereit.