Download der Woche: StasherX

Verschlüsselung schützt Daten, schreckt aber viele Anwender durch ihre Komplexität ab. Das kostenlose Tool "StasherX" geht einen anderen Weg: Es versteckt Verzeichnisse auf Dateisystem-Ebene so gründlich, dass sie schlicht nicht mehr auffindbar sind.

StasherX klinkt sich per Treiber direkt in den Kernel ein und lässt ausgewählte Verzeichnisse für das System praktisch verschwinden. Weder der Explorer noch die Kommandozeile zeigen die geschützten Daten noch an. Zugriff erhalten ausschließlich die Anwendungen, die der Nutzer explizit freigegeben hat.

Weil der Schutzmechanismus auf Kernel-Ebene greift, laufen auch gezielte Angriffe mit Systemtools ins Leere. Die versteckten Dateien liegen dabei unverändert an ihrem gewohnten Speicherort, sodass Backup- und Synchronisationsprogramme weiterhin reibungslos funktionieren. Welche Daten unsichtbar bleiben und welche Anwendungen darauf zugreifen dürfen, lässt sich granular steuern.