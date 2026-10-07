Download der Woche: tailspin

Logfiles werden bei der Fehlersuche schnell unübersichtlich, gerade wenn sich Meldungen, Zeitstempel, IP-Adressen und IDs über viele Zeilen verteilen. Das freie Kommandozeilenwerkzeug tailspin hebt typische Muster automatisch farblich hervor und erleichtert so die Inspektion von Anwendungs- und Systemlogs ebenso wie die Auswertung fortlaufender Ausgaben in der Shell. Dabei setzt das Tool kein bestimmtes Logformat voraus.

tailspin liest Logdateien zeilenweise ein und erkennt dabei typische Muster wie Datums- und Zeitangaben, Schlüsselwörter, URLs, Zahlen, IPv4-Adressen, UUIDs oder Dateipfade. Diese hebt das unter MIT-Lizenz veröffentlichte Werkzeug automatisch farblich hervor, ohne dabei ein bestimmtes Logformat vorauszusetzen. Eine vorherige Konfiguration der Muster ist für den grundlegenden Einsatz daher nicht nötig.

Ganz ohne Installation kommt tailspin allerdings nicht aus. Das Binary trägt den Namen "tspin" und lässt sich unter anderem über Homebrew, Cargo, Pacman, Nix oder Scoop einrichten; alternativ lässt sich das Tool aus dem Quellcode installieren. Danach kann das Tool einzelne Logdateien direkt öffnen oder Ausgaben über stdin entgegennehmen. So lässt sich beispielsweise die Ausgabe von "journalctl" oder "kubectl logs" direkt an tailspin weiterreichen.

Für individuelle Anforderungen lassen sich die Hervorhebungen anpassen. Dazu unterstützt tailspin eine eigene "theme.toml", zusätzliche Schlüsselwörter über die Kommandozeile sowie reguläre Ausdrücke für eigene Muster. Einzelne Mustergruppen lassen sich außerdem gezielt ein- oder ausschalten.