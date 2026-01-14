Download der Woche: Total Commander für Android

Professionelle Dateimanager gehören seit Jahrzehnten zur Grundausstattung vieler IT-Administratoren. Unter Windows ist der Total Commander dabei für viele ein fester Bestandteil des Werkzeugkastens. Da administrative Aufgaben zunehmend auch mobil erledigt werden, wächst parallel der Bedarf an leistungsfähiger Dateiverwaltung auf dem Smartphone. Die Android-Version des Total Commander schließt genau diese Lücke.

Funktional hebt sich Total Commander für Android deutlich von einfachen mobilen Dateimanagern ab: Die bekannte zweigeteilte Ansicht erleichtert den Überblick und beschleunigt Kopier- und Verschiebevorgänge ganzer Verzeichnisstrukturen. Zusätzlich unterstützt die App den Dateiaustausch per Bluetooth, das Packen und Entpacken gängiger Archivformate sowie einen integrierten Texteditor für schnelle Anpassungen an Konfigurations- oder Skriptdateien.

Arbeiten mit Verzeichnisstrukturen

Damit eignet sich der mobile Total Commander nicht nur für den privaten Einsatz, sondern auch als ernstzunehmendes Werkzeug für den administrativen Alltag unterwegs. Technisch bietet die aktuelle Version 3.60 dabei mehr als einfache Dateioperationen: Ganze Verzeichnisstrukturen lassen sich kopieren oder verschieben, Archive bis über 4 GByte erstellen und verändern, und zahlreiche Formate wie ZIP, RAR, 7z oder ISO direkt entpacken.

Der integrierte Editor unterstützt reguläre Ausdrücke bei der Suche und eignet sich damit auch für schnelle Anpassungen an Konfigurations- oder Skriptdateien. Ergänzt wird dies durch Drag-&-Drop-Unterstützung zwischen Apps, konfigurierbare Kontextmenüs sowie die Möglichkeit, URL-Dateien als Verweise auf Dateien oder Ordner anzulegen – vergleichbar mit Verknüpfungen unter Windows.

Praktische Erweiterungen

Für den administrativen Einsatz besonders relevant sind die zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten: Über Plug-ins lassen sich FTP-, WebDAV-, LAN- und Cloudzugriffe (unter anderem Dropbox, Google, Microsoft) integrieren, ebenso Wi-Fi-Direct-Transfers oder Root-Zugriffe für erweiterte Dateioperationen.

Funktionen wie Multi-Rename, Dateivergleich nach Inhalt, umfangreiche Suchoptionen inklusive regulärer Ausdrücke sowie eine frei konfigurierbare Button-Leiste machen den Total Commander auf Android zu einem erstaunlich leistungsfähigen Begleiter für den mobilen IT-Alltag. Dass die App werbefrei ist und kontinuierlich an neue Android-Versionen angepasst wird, rundet das Gesamtpaket für technisch versierte Nutzer ab.