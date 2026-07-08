Download der Woche: Vikunja

Aufgabenlisten in einem Tool, Kanban-Boards im nächsten und Projektpläne in einer dritten Anwendung: Im Arbeitsalltag verteilen sich Informationen und Zuständigkeiten oft auf verschiedene Plattformen. Mit Vikunja laufen sie wieder an einer zentralen Stelle zusammen. Das Open-Source-Werkzeug vereint Projekt- und Aufgabenmanagement und lässt sich auf der eigenen Infrastruktur betreiben.

Wer für die Organisation von Aufgaben und Projekten mehrere Werkzeuge parallel nutzt, verliert schnell den Überblick. Vikunja führt diese Informationen in einer zentralen Anwendung zusammen und bietet dafür zahlreiche Funktionen, die Anwender sonst häufig nur aus kommerziellen Angeboten kennen. Die unter der AGPLv3 veröffentlichte Open-Source-Software lässt sich auf eigenen Servern betreiben.

Aufgaben organisiert das Werkzeug hierarchisch in Projekten und Unterprojekten. Teams können Inhalte gemeinsam bearbeiten, Verantwortlichkeiten zuweisen und den Fortschritt ihrer Arbeit verfolgen. Für die Darstellung stehen je nach persönlicher Arbeitsweise verschiedene Ansichten bereit, darunter Listen, Tabellen, Kanban-Boards und Gantt-Diagramme.

Darüber hinaus unterstützt Vikunja den Import bestehender Daten aus anderen Anwendungen wie Todoist oder Trello. Die Kombination aus Self-Hosting, Teamfunktionen und flexiblen Ansichten macht das Werkzeug zu einer interessanten Alternative für Unternehmen, die ihre Projekt- und Aufgabenverwaltung unter eigener Kontrolle betreiben möchten.