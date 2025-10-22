Download der Woche: Web of Trust (WOT)

Phishing, Betrug und manipulierte Webseiten sind längst nicht mehr nur ein Risiko für Privatnutzer. Auch Administratoren und IT-Abteilungen stehen vor der Herausforderung, potenziell gefährliche Domains frühzeitig zu erkennen. Mit der Browsererweiterung "Web of Trust" (WOT) steht ein kostenloses Tool bereit, das mithilfe von KI-Analysen und Community-Bewertungen verdächtige Seiten in Echtzeit identifiziert und warnt, bevor Schaden entsteht.

"Web of Trust" (WOT) kombiniert klassische Blacklists mit den Erfahrungen einer großen Nutzercommunity und intelligenten Erkennungsmechanismen. Mehr als 140 Millionen bewertete Websites fließen in das System ein. Beim Surfen zeigt WOT über ein Ampelsymbol an, ob eine Seite als vertrauenswürdig, fragwürdig oder gefährlich eingestuft wird. Wird eine Seite als riskant erkannt, warnt die Erweiterung deutlich und erlaubt das Blockieren mit einem einzigen Klick.

WOT ist als kostenlose Browsererweiterung erhältlich, optional steht ein kostenpflichtiges Premiummodell mit zusätzlichen Funktionen wie Datenleck-Warnungen und erweitertem Phishing-Schutz zur Verfügung. Da das Tool direkt im Browser arbeitet, ist es plattformunabhängig und läuft unter Windows, macOS oder Linux ebenso wie auf mobilen Geräten mit Android und iOS. Für Unternehmen oder Administratoren, die ihren Clientbrowsern eine zusätzliche Sicherheitsstufe hinzufügen möchten, ist WOT ein leichtgewichtiges, aber nützliches Zusatzwerkzeug.