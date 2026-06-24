Download der Woche: WinScript

Viele Tuning-Tools greifen unsichtbar ins System ein und überlassen dem Anwender nur das Ergebnis. WinScript dreht den Spieß um und zeigt vorab das PowerShell-Skript, das die gewünschten Änderungen am Ende tatsächlich ausführt.

WinScript tritt nicht als fertiges Tuning-Programm an, sondern als Skriptgenerator. Wer eine Aktion über die übersichtliche Oberfläche auswählt, etwa das Entfernen von Bloatware oder die Anpassung von Datenschutzeinstellungen, erhält im Anschluss ein fertiges PowerShell-Skript zum Ausführen statt einer Blackbox im Hintergrund. Das Open-Source-Projekt steht unter der GPL-3.0-Lizenz auf GitHub bereit, zählt mittlerweile über 1,7 Millionen Anwender und sammelt auf der Plattform rund 2500 Sterne ein.

Drei Bereiche deckt WinScript dabei ab. Unter "Privacy" entfernt das Tool Windows- und Drittanbieter-Telemetrie, blockiert Datenzugriffe einzelner Apps und unterbindet das Tracking von Programmen wie Adobe, VS Code oder Nvidia-Treibern. Im Bereich "Performance" aktiviert es den Ultimate-Performance-Plan, deaktiviert Superfetch und Storage Sense, reduziert Mauseingabeverzögerungen und schraubt an der CPU-Last des Windows Defenders. Wer Software bündeln möchte, greift auf den Bereich "Apps" zurück: Hier baut WinScript Installationsskripte für Chocolatey oder Winget zusammen und installiert auf Wunsch gleich mehrere Programme in einem Durchgang.

Den größten Vorteil sehen professionelle Anwender wohl in der Nachvollziehbarkeit: Da das Skript vor der Ausführung offen einsehbar bleibt, lässt sich jeder Befehl im Vorfeld prüfen oder bei Bedarf anpassen, bevor er tatsächlich auf dem System landet. Diese Kontrolle macht WinScript sowohl für den Privatanwender im Homeoffice als auch für Administratoren interessant, die mehrere Systeme gleichzeitig auf denselben Stand bringen wollen. Wer Microsoft Store, OneDrive, Copilot oder Edge loswerden und gleichzeitig Widgets, Recall sowie die Consumer Features kappen möchte, erledigt das über wenige Klicks in der Oberfläche, während das generierte Skript am Ende dokumentiert, was tatsächlich passiert.