Download der Woche: ZipMania

Archive erst komplett entpacken, nur um ihren Inhalt zu prüfen? ZipMania spart sich diesen Umweg und zeigt Text- und Bilddateien direkt im Archiv an. Die Freeware für Windows unterstützt zahlreiche Formate, schützt Archive samt Dateinamen per Verschlüsselung und integriert Komprimieren und Entpacken direkt in den Explorer.

ZipMania erstellt ZIP-Archive und öffnet daneben unter anderem RAR-, 7Z-, EGG-, ALZ- und ISO-Dateien. Besonders praktisch ist die integrierte Vorschau: Text- und Bilddateien lassen sich direkt innerhalb eines Archivs kontrollieren, ohne sie zunächst zu extrahieren. Das erleichtert etwa die schnelle Sichtung heruntergeladener Archive oder größerer Dateisammlungen.

Archive lassen sich mit Passwörtern schützen und Dateinamen zusätzlich verschlüsseln. Größere Datenbestände kann ZipMania zudem auf mehrere Teilarchive verteilen. Über das Kontextmenü des Windows Explorers sind Komprimieren und Entpacken direkt aus der Dateiverwaltung heraus möglich. Die Freeware darf laut Hersteller auch in Unternehmen, Behörden und Schulen kostenlos eingesetzt werden und kommt ohne Werbung oder mitgelieferte Zusatzprogramme aus.