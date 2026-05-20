Dringendes Sicherheitsupdate für Drupal

Das Drupal-Security-Team warnt vor einer hochkritischen Sicherheitslücke mit 20 von 25 möglichen Risikopunkten: Angreifer benötigen weder Authentifizierung noch besondere Voraussetzungen, um im schlimmsten Fall vollständigen Zugriff auf betroffene Systeme zu erlangen. Ein Patch steht ab dem Abend des 20. Mai zur Verfügung.

Das Drupal-Security-Team hat eine Vorabankündigung veröffentlicht, die die Web-Admins aufhorchen lässt: Am 20. Mai 2026 zwischen 19 und 23 Uhr MESZ soll ein Sicherheitsupdate für alle unterstützten Drupal-Core-Versionen erscheinen. Die Schwachstelle trägt die Einstufung "Highly Critical" und erreicht mit 20 von 25 möglichen Punkten auf der Drupal-eigenen Risikoskala einen der höchsten Werte, die das System vergeben kann.

Zugriff von außen möglich

Die Bewertungsparameter sprechen für sich: "AC:None" bedeutet, dass kein besonderer Angriffskontext nötig ist, "A:None" schließt eine vorherige Authentifizierung der Angreifer aus. Dazu kommen "CI:All" und "II:All", also vollständige Vertraulichkeits- und Integritätsverluste im schlimmsten Fall. Einzig "E:Theoretical" (Exploit bislang nur theoretisch bekannt) und "TD:Uncommon" (nicht alle Konfigurationen betroffen) verhindern die Höchstpunktzahl. Das Security Team warnt ausdrücklich, dass funktionierende Exploits binnen Stunden oder weniger Tage nach dem Patch-Release auftauchen können.

Betroffen sind die aktuell unterstützten Branches Drupal 11.3.x, 11.2.x, 10.6.x und 10.5.x. Wer noch auf End-of-Life-Versionen wie Drupal 11.1 oder 10.4 läuft, bekommt ausnahmsweise ebenfalls einen Fix – sollte aber bereits jetzt auf mindestens Drupal 11.1.9 beziehungsweise 10.4.9 aktualisieren, bevor das Sicherheitsfenster öffnet. Für die vollständig abgekündigten Hauptversionen Drupal 8 und 9 stellt das Team manuelle Patch-Dateien bereit, die jedoch keine Garantie auf fehlerfreie Funktion bieten. Drupal 7 ist von dieser Schwachstelle nicht betroffen.

Drupal Steward schützt

Sites, die Drupal Steward nutzen – einen cloudbasierten Schutzdienst der Drupal Association – sind laut Ankündigung bereits gegen bekannte Angriffsvektoren abgesichert. Das Team empfiehlt dennoch ein zeitnahes Update, da zusätzliche Angriffsvektoren entdeckt werden könnten. Details zur genauen Natur der Schwachstelle sowie konkrete Mitigationshinweise will das Security Team erst mit dem offiziellen Advisory am 20. Mai veröffentlichen. Bis dahin gibt es bewusst keine weiteren Informationen – eine gängige Praxis, um Angreifern keinen Vorsprung zu verschaffen.