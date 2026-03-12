Macrohard: Digital Optimus und Grok arbeiten zusammen

Elon Musk skizziert auf X ein KI-System, das Bildschirmaktionen in Echtzeit verarbeitet, auf einem 650-Dollar-Chip läuft – und im Prinzip ganze Unternehmen ersetzen können soll. Das gemeinsame Projekt von xAI und Tesla trägt den Namen "Macrohard" als bewusste Provokation in Richtung Microsoft.

Elon Musk hat auf X ein neues gemeinsames Projekt seiner Unternehmen xAI und Tesla vorgestellt. Unter dem Namen "Macrohard" – ein augenzwinkernder Verweis auf Microsoft - soll ein KI-System entstehen, das laut Musk im Prinzip in der Lage sein könnte, die Funktionen ganzer Unternehmen zu emulieren. Das Projekt entsteht im Rahmen der bestehenden Investitionsvereinbarung zwischen Tesla und xAI.

Durch Grok gesteuerte, instinktive Agenten

Technisch setzt Macrohard auf eine Zweiteilung: "Digital Optimus" verarbeitet in Echtzeit die letzten fünf Sekunden von Bildschirmvideo sowie Tastatur- und Mauseingaben und agiert dabei als sogenanntes System 1 – also der instinktive, reaktive Teil des Gesamtsystems. Grok übernimmt die Rolle des übergeordneten Navigators und Dirigenten, vergleichbar mit einem deutlich fortschrittlicheren Pendant zu Schritt-für-Schritt-Navigationssoftware. Musk ordnet Grok dabei als System 2 ein, den planenden und reflektierenden Part des Duos.

Ein zentrales Designziel ist laut Musk die Kosteneffizienz: Das System soll auf dem Tesla-eigenen AI4-Chip laufen, der für rund 650 US-Dollar erhältlich ist. Die rechenintensiveren Aufgaben übernimmt xAI-Hardware auf Basis von Nvidia-Prozessoren, deren Einsatz jedoch bewusst gering gehalten werden soll. Musk beschreibt die Kombination als einziges echtzeitfähiges Smart-AI-System dieser Art.

Kampfansage an Microsoft

Die Namensgebung folgt Musks bekanntem Hang zur Provokation: "Macrohard" dreht den Namen von Microsoft schlicht um und signalisiert damit den Anspruch, etablierte Softwareriesen herauszufordern. Das Ziel, ganze Unternehmensfunktionen abzubilden, wäre tatsächlich ein Paradigmenwechsel gegenüber bisherigen KI-Assistenzlösungen – sofern es sich in der Praxis bestätigt. Unabhängige Einschätzungen zu den technischen Angaben liegen bislang nicht vor.

Das Projekt reiht sich in Teslas wachsendes KI-Engagement ein und zeigt, wie eng Musk die Aktivitäten seiner verschiedenen Unternehmen miteinander verzahnt. Die Investitionsvereinbarung zwischen Tesla und xAI, die Macrohard erst möglich macht, war im Vorfeld unter Aktionären nicht unumstritten. Ob das System die hochgesteckten Erwartungen erfüllt, wird sich erst zeigen, wenn konkrete Demonstrations- oder Produktankündigungen folgen.