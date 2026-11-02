Entra ID als primärer Verzeichnisdienst

In klassischen hybriden Microsoft-Umgebungen ist das lokale Active Directory meist noch das führende System: Änderungen werden von dort zu Entra ID synchronisiert und nachgeführt. Doch diese Rollenverteilung lässt sich zunehmend umkehren. Der Artikel zeigt, was es braucht, um Entra ID das Kommando übernehmen zu lassen und das lokale AD stärker zum nachgelagerten Zielsystem zu machen.

In Kürze Entra ID kann zunehmend die Rolle des führenden Verzeichnisdiensts übernehmen.

SCIM und Lifecycle Workflows automatisieren die Bereitstellung von Benutzern und Gruppen.

Entra Cloud Sync überträgt ausgewählte Identitäten und Gruppen zurück ins lokale Active Directory.

Im Zusammenspiel von Active Directory Domain Services und Entra ID ist traditionell das lokale Verzeichnis der führende Dienst. Per Synchronisation über Microsoft Entra Connect Sync oder Entra Cloud Sync halten Sie Entra ID auf dem neuesten Stand: Alle neuen Benutzer aus den lokalen Standorten werden in Entra ID nachgeführt und Änderungen zeitnah in die Cloud synchronisiert.

Das betrifft sowohl Gruppenmitgliedschaften wie auch Benutzerattribute zu Jobtitel, Abteilung oder Telefonie- und E-Mail-Konfiguration. Gerade Gruppenmitgliedschaften im lokalen AD zu verwalten, ist im Zusammenspiel mit der Cloud beliebt. Da alle neuen und geänderten Mitglieder einer Gruppe nachgetragen werden und die Mitgliedschaft dann nach kurzer Synchronisationszeit in der Cloud ebenfalls aktuell ist, können Sie so Zugriffsberechtigungen für beide Welten mit den bewährten Mitteln administrieren.

Was aber müsste passieren, um dieses Machtverhältnis umzukehren? Wie würde die Umgebung aussehen, wenn alle Änderungen in Entra ID durchgeführt und nach Windows AD zurückgeschrieben würden?

Lokales AD nur noch, wenn nötig

Klar ist, dass das Active Directory für die nächste Zeit nicht aus der Unternehmens-IT wegzudenken ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass der lokale Verzeichnisdienst nicht eine untergeordnete Rolle annehmen könnte.

Wenn die allermeisten Anwendungen wie CRM, HR-System, Kundendatenbank, Unternehmensanwendungen für die Produktion und viele Büroanwendungen als SaaS-Anwendungen genutzt werden, könnte sich das lokale AD auf die traditionellen Workloads konzentrieren, die weiterhin klassische Protokolle wie Kerberos oder LDAP nutzen und nicht davon loskommen.

Um das AD von weiteren Abhängigkeiten zu befreien, lassen sich Benutzer-, Gruppen- und Berechtigungsänderungen zunehmend nach Entra ID verlagern. Für synchronisierte Objekte kann Entra ID dabei auch die Rolle der führenden Quelle übernehmen; relevante Änderungen lassen sich anschließend bei Bedarf wieder ins lokale AD provisionieren.

Gerade wenn die HR-Plattform oder Teile des IAM-Systems, das die Mitarbeiterdefinitionen hält, bereits in der Cloud ist, lässt sich Entra ID eleganter füttern als das lokale AD. Die benötigten Änderungen an Benutzern, Gruppen und Berechtigungen ließen sich dann bei Bedarf zum lokalen Verzeichnisdienst synchronisieren – aber eben nur dann, wenn sie für die übrig gebliebenen Anwendungen im lokalen AD relevant sind.

User Provisioning umstellen

Um die Verantwortlichkeiten umzudrehen, starten wir mit der Abhängigkeitskette bei der Definition und Provisionierung der Mitarbeiter, die nachfolgend zu Benutzerkonten werden. Für die beiden cloudbasierten HR-Systeme Workday und SuccessFactors kennt Entra ID bereits Integrationswege, sodass Mitarbeiterdefinitionen direkt von der Quelle nach Entra ID fließen.

Neue Mitarbeiter, geänderte Stammdaten oder Kollegen, die das Unternehmen verlassen, lassen sich auf diese Weise automatisch in Entra ID nachführen. Wichtig dabei ist das Mapping der Attribute und die Qualität der Stammdaten, die vom HR-System kommen. Werden Daten nicht richtig gepflegt oder zum falschen Zeitpunkt ins HR-System eingebracht, lassen sich Attribute auch nicht als Trigger für Entra-ID-Provisionierung und weitere Prozesse nutzen.

Wer die beiden HR-Werkzeuge nicht einsetzt, kann sein HR-System oder eine gebaute Middleware oder den Provisionierungsteil des IAM-Systems via API-Verbindung an Entra ID hängen. Nach der Aktivierung stellt Entra ID einen API-Endpunkt für die eingehende Bereitstellung bereit. Ein API-Client liest die Identitätsdaten aus dem führenden System und überträgt sie bei Änderungen oder zeitgesteuert an Entra ID. Die Nutzlast orientiert sich dabei am SCIM-Datenmodell.

Bild 1: Das API-geleitete Provisionieren von Benutzern erlaubt ein Attribut-Mapping mithilfe von Transformationsregeln.



Die Konfiguration und Steuerung der Funktion erfolgt im Bereich "Enterprise Apps" des Microsoft Entra Admin Centers. Dort legen Sie eine neue Anwendung vom Typ "API-driven inbound user provisioning to Microsoft Entra ID" an und konfigurieren anschließend die Provisionierung.

Hier konfigurieren Sie ferner, ob die Provisionierung manuell oder automatisch erfolgen soll und wie Attribute zu mappen sind. Kleinere Transformationen sind ebenso möglich, wie die Vorfilterung der Identitäten, die überhaupt verarbeitet werden sollen.

So lassen sich Felder vor der Provisionierung anpassen oder korrigieren sowie bestimmte Identitätsdatensätze ausschließen, wenn sie zum Beispiel von einer bestimmten Länderorganisation kommen, weil die in ein anderes Entra ID fließen sollen. Wer sein Entra ID mit eigenen Attributen für Benutzerobjekte erweitert hat, kann diese im Attribut-Mapping ebenfalls automatisiert mit HR-Steuerdaten befüllen lassen und muss nicht die Synchronisation aus dem AD nutzen.

Joiner-Mover-Leaver-Prozesse

Natürlich sollen Informationen aus dem HR-System nicht ungefiltert in Entra ID fließen. Einige Änderungen sollen erst zu einem bestimmten Zeitpunkt übernommen werden oder sind mit zusätzlichen Aktivitäten und Prozessen verbunden. So muss eine neue Mitarbeiterdefinition nicht sofort in einem neuen Benutzerkonto samt Mailbox und Lizenzkonfiguration in Entra ID enden. Wenn das HR-Programm einen neuen Mitarbeiter 14 Tage vor dem Startdatum bereitstellt, ist genügend Zeit, notwendige Vorbereitungen zu treffen. So könnte Entra ID den neuen Kollegen zunächst ignorieren, bis das Eintrittsdatum in sieben Werktagen bevorsteht. Erst dann wäre die Erstellung eines zunächst noch deaktivierten Benutzerkontos relevant.

Neben dem Benutzerkonto lassen sich weitere Attributwerte wie Abteilung, Organigramm, Jobtitel, Kostenstelle und Basismitgliedschaften in Gruppen anhand dieser Daten erzeugen. Ist das Konto vollständig vorbereitet, könnten Sie vier Tage vor Arbeitsbeginn die Lizenzen und damit Mailbox, Teams sowie weitere Anwendungspakete aktivieren – damit wäre der Neuzugang mit den wichtigsten Apps ausgestattet. Wollen Sie weitere Anwendungen mit den Benutzerdaten versorgen, etwa per User Provisioning via SCIM in andere SaaS-Anwendungen, kann Entra ID das ebenfalls übernehmen. Am Tag vor dem Eintritt könnten der Vorgesetzte sowie der Mitarbeiter selbst E-Mails erhalten, die den neuen Kollegen willkommen heißen und erste Informationen zu Netzwerkzugriffen, Selfservice-Systemen und Dokumentation vermitteln. Am Tag des Eintritts wird das Konto des Mitarbeiters dann aktiviert.

Diese Prozesskette beschreibt einen möglichen "Joiner". Entsprechende Abläufe lassen sich ebenso für "Mover" und "Leaver" abbilden. Entra ID stellt dafür Lifecycle Workflows innerhalb von Entra ID Governance bereit. Solche Workflows können etwa auf Eintritts- und Austrittsdaten sowie Änderungen an Benutzerattributen oder Gruppenmitgliedschaften reagieren und daraufhin weitere Aktionen wie Gruppenmitgliedschaften oder Lizenzzuweisungen anstoßen. On-Premises übernehmen IAM- und Prozesssysteme vergleichbare Aufgaben und setzen die relevanten Änderungen just in time im lokalen AD um. Mit Entra ID lassen sich solche Abläufe zunehmend in die Cloud verlagern.

Bild 2: Die Account-Provisionierung lässt sich mit Lifecycle-Workflows anreichern und flexibel gestalten – Templates erleichtern hier den Einstieg.



User Provisioning via SCIM

Die Provisionierung hört bei Personalsystemen nach Entra ID nicht auf. Wer Komplexität reduzieren und Anwendungen aus Entra ID heraus mit Benutzerkonten und Gruppen versorgen will, kann dies ebenfalls tun. Entra ID übernimmt dabei die Bereitstellung, Aktualisierung und bei Bedarf auch Deprovisionierung von Identitäten in angebundenen Anwendungen. So lassen sich Benutzerinformationen zentral pflegen, ohne für jede Anwendung eine eigene Synchronisation aufzubauen. Authentifizierung und Autorisierung können parallel über Verfahren wie SAML oder OpenID Connect erfolgen. Manche Anwendungen setzen dabei trotz zentraler Anmeldung voraus, dass in der Anwendung selbst bereits ein Benutzerkonto vorhanden ist.

Das Protokoll der Wahl ist dabei SCIM 2.0, der etablierte Standard für die automatisierte Identitätsbereitstellung. Der Entra-ID-Provisioning-Service agiert dabei als SCIM-Client und verbindet sich mit dem SCIM-Endpunkt der jeweiligen Anwendung. Darüber lassen sich Benutzer und Gruppen anlegen, aktualisieren und bei Bedarf wieder entfernen; auch Attribute und Gruppenmitgliedschaften können laufend abgeglichen werden.

Die SCIM-Konfiguration kann Entra ID per angebundener Anwendung steuern, was ein Attribute-Mapping pro Anwendung erlaubt. Wer Box, ServiceNow oder GitHub mit Entra ID verbindet und SCIM einschaltet, kann unterschiedliche Attributsätze und -mappings für die unterschiedlichen Anwendungen verwenden – oder auf Wunsch den Minimalsatz der Attribute wählen.

Die Synchronisation kennt eine Vollsynchronisierung der infrage kommenden Identitäten sowie die effizientere Delta-Synchronisation. Welche Benutzerkonten mit der Anwendung geteilt werden, definieren Sie entweder anhand einer festen Konfiguration oder per "Scoping", indem Sie alle Benutzer, denen die jeweilige Zielanwendung in Entra ID zugewiesen ist, auch gleich in die Provisionierung miteinbeziehen. Damit sparen Sie mehrere Konfigurationsschritte. Wird einem Benutzer die App zugeteilt oder per Selfservice erlaubt, werden die notwendigen Berechtigungen in Entra ID für die App-Nutzung sowie die Provisionierung konfiguriert und angestoßen.

Verbindung zur lokalen Ebene

SCIM kommt nicht nur bei SaaS-Anwendungen zum Einsatz. Auch lokale Anwendungen lassen sich aus Entra ID heraus provisionieren, sofern sie einen SCIM-2.0-Endpunkt bereitstellen. Die Verbindung zwischen Cloud und lokalem Rechenzentrum übernimmt dabei der Microsoft Entra Provisioning Agent. Er läuft auf einem Windows-Server im internen Netz, stellt die Verbindung zu Entra ID her und erreicht zugleich den SCIM-Endpunkt der Zielanwendung.

Die eigentliche Konfiguration der Provisionierung erfolgt weiterhin zentral im Microsoft Entra Admin Center. Der Agent stellt die notwendige Verbindung ins lokale Netzwerk bereit und setzt die aus der Cloud kommenden Provisionierungsaufträge gegen die jeweilige Anwendung um. Damit lassen sich Benutzer und Gruppen auch in lokale SCIM-fähige Anwendungen provisionieren, ohne dafür eine separate Synchronisationsstrecke aufzubauen.

Alternativen zu SCIM

Nicht alle gewachsenen Anwendungen unterstützen SCIM. Gerade ältere lokale Anwendungen setzen oft auf andere Schnittstellen oder Protokolle für die Benutzerbereitstellung. Auch solche Systeme lassen sich aus Entra ID heraus versorgen. Der Microsoft Entra Provisioning Agent stellt dabei die Verbindung in das lokale Netzwerk her, während der ECMA Connector Host die Provisionierungsaufträge in das jeweils benötigte Protokoll übersetzt.

Unterstützt werden unter anderem LDAP, SQL, REST, SOAP und PowerShell. Darüber hinaus lassen sich vorhandene oder selbst entwickelte ECMA-Connectoren verwenden, wie sie bereits aus Microsoft Identity Manager bekannt sind. Damit können auch Anwendungen eingebunden werden, die proprietäre Schnittstellen nutzen oder Identitätsdaten direkt in einer Datenbank erwarten.

Wer noch Microsoft Identity Manager für die Provisionierung verschiedener Anwendungen betreibt, kann daher prüfen, ob sich diese Aufgaben auf Entra ID und den Provisioning Agent verlagern lassen. Ob MIM vollständig entfallen kann, hängt allerdings davon ab, welche Connectoren, Transformationen und individuellen Abläufe bislang dort umgesetzt sind.

Benutzer und Gruppen lokal synchronisieren

In der Provisionierung sind damit viele Anwendungsfälle abgedeckt. Bleibt der zentrale Fall, das lokale Active Directory mit Benutzern, Gruppen und Gruppenmitgliedschaften aktuell zu halten, wenn Entra ID als führendes System dienen soll.

Für diese Richtung setzt Microsoft auf Entra Cloud Sync. Der Dienst kann Cloud-verwaltete Sicherheitsgruppen samt Mitgliedschaften nach Active Directory provisionieren. Auch Benutzer lassen sich inzwischen aus Entra ID ins lokale AD bereitstellen; diese Funktion befindet sich allerdings noch in der Vorschau. Entra ID fungiert dabei als Source of Authority, während der Cloud Sync Provisioning Agent die Änderungen in das Ziel-AD überträgt.

Für Gruppen ist dieses Szenario bereits regulär nutzbar. Entra Cloud Sync kann in Entra ID verwaltete Sicherheitsgruppen im lokalen AD anlegen und deren Mitgliedschaften aktualisieren. Damit lassen sich auch lokale Anwendungen weiter über AD-Gruppen autorisieren, obwohl die eigentliche Berechtigungsverwaltung in der Cloud stattfindet. Microsoft positioniert Cloud Sync dafür als Nachfolger des früheren Group Writeback v2 von Entra Connect Sync.

Dieses Szenario lässt sich mit Entra ID Governance kombinieren. Wer etwa Zugriff auf eine lokale Anwendung zur Reisekostenabrechnung benötigt, kann diesen über ein Berechtigungspaket beantragen. Nach der Genehmigung wird der Benutzer einer Entra-ID-Gruppe hinzugefügt; Cloud Sync provisioniert die entsprechende Gruppenmitgliedschaft anschließend ins lokale Active Directory. So können Berechtigungsverwaltung und Zugriffskontrolle in der Cloud stattfinden, während lokale Anwendungen weiterhin mit ihren bestehenden AD-Gruppen arbeiten.

Fazit

Das Active Directory wird auf absehbare Zeit nicht aus Unternehmen verschwinden – dafür ist es vielerorts zu tief in Benutzerprovisionierung, Authentifizierung und Autorisierung eingebunden. Gleichzeitig verlagert Microsoft immer mehr Verwaltungs- und Provisionierungsfunktionen nach Entra ID. Unternehmen können dadurch Identitäten, Gruppen und Berechtigungen zunehmend in der Cloud steuern und Änderungen bei Bedarf wieder in das lokale AD zurückspielen. Wer Microsoft 365, Teams, Entra ID Governance und die SSO-Integration von SaaS-Anwendungen bereits nutzt, hat damit viele Voraussetzungen geschaffen, um gewachsene lokale IAM-Strukturen zu vereinfachen und das Active Directory stärker auf die Anwendungen zu begrenzen, die es tatsächlich noch benötigen. (Florian Herzog/ln)

FAQs

✚ Kann Entra ID das lokale Active Directory als führendes System ablösen? Entra ID kann zunehmend als führende Quelle für Identitäten, Gruppen und Berechtigungen dienen. Das lokale Active Directory bleibt dabei für klassische Workloads und Anwendungen bestehen, die weiterhin auf Kerberos, LDAP oder AD-Gruppen angewiesen sind.

✚ Wie lassen sich Benutzer aus Entra ID in Anwendungen bereitstellen? Für Cloud- und lokale Anwendungen nutzt Entra ID unter anderem SCIM. Darüber lassen sich Benutzer und Gruppen anlegen, aktualisieren und wieder entfernen. Für ältere Anwendungen können der Entra Provisioning Agent und ECMA-Connectoren weitere Schnittstellen wie LDAP, SQL oder PowerShell anbinden.

✚ Wie gelangen Änderungen aus Entra ID zurück ins lokale Active Directory? Entra Cloud Sync kann in Entra ID verwaltete Sicherheitsgruppen samt Mitgliedschaften in das lokale Active Directory provisionieren. Auch die Bereitstellung von Benutzern aus Entra ID nach AD ist möglich, befindet sich derzeit jedoch noch in der Vorschau.